Olimpija še drugič osvojila Alpsko ligo

Hokejisti HK SŽ Olimpija si lahko zvečer v Tivoliju zagotovijo novo lovoriko Alpske lige. Če bodo še tretjič v nekaj dneh ugnali Asiago, bodo ubranili naslov prvaka. V primeru slavja bo to njihov zadnji obračun v tekmovanju, saj bodo v prihodnje igrali v ligi ICEHL. Ljubljančani so tudi v polfinalni seriji vodili z 2:0, a nato v finale napredovali šele po peti tekmi. "Ne bomo ponovili te napake," pred večernim srečanjem (20. uri) pravi strelec zmagovitega četrtkovega zadetka Luka Ulamec.

HK SŽ Olimpija je na prvih dveh tekmah finala Asiago premagala šele po podaljšku, tokrat pa so Ljubljančani pošteno pritisnili že na začetku in mrežo Gianluce Vallinija prvič zatresli že v 11. minuti tekme. Za vodstvo zmajev je zadel kanadski napadalec Marc-Olivier Vallerand, ki pa je tekmo končal še pred koncem prve tretjine. Že na drugi tekmi finala v Italiji je utrpel poškodbo, danes se je izkazalo, da nekoliko hujšo, kot so mislili.

V drugi tretjini je padel en sam gol, tudi ta v italijansko mrežo. Žiga Pance je v 33. minuti podvojil prednost gostiteljev. V zadnji tretjini pa se je igra razživela, Žiga Pešut je v 45. minuti zadel za 3:0 za Ljubljančane, v 51. minuti pa se je prvič zatresla tudi mreža domačega vratarja Paava Hölsäja, ljubljansko obrambo je ukanil Daniel Mantenuto.

Gostje so napadli z vsemi močni, poskušali so tudi brez vratarja in s šestimi možmi v polju, kar je v 57. minuti kaznoval Pance s svojim drugim golom na tekmi. S tem je postavil tudi končni izid tekme, 4:1.

Fotogalerija s tretje tekme finala (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida):

Domači so na vrata Asiaga sprožili 33 strelov, Italijani na ljubljanski gol le 20.

Zdeleno-beli so tako ubranili naslov prvaka Alpske lige (iz leta 2019, lani prvaka zaradi predčasno končanega tekmovalnega obdobja ni bilo), od katere se po tej sezoni poslavljajo, saj se selijo na višjo tekmovalno raven, v ligo ICEHL.

Olimpijo zdaj čaka še finale državnega prvenstva proti Jesenicam (prva tekma bo v petek v Ljubljani), nekatere njene hokejiste pa nato še reprezentančni turnir v Tivoliju.