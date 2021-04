Olimpija s finalno metlo do drugega naslova prvaka Alpske lige

Hokejisti SŽ Olimpije so v tretji finalni tekmi alpske lige s 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) premagali Asiago in se s 3:0 v zmagah veselili naslova prvaka regionalnega tekmovanja v sezoni 2020/21.

Ljubljanski hokejisti so imeli danes prvi "zaključni plošček" za slavje v regionalni ligi. Potem ko sta se obe prvi tekmi razpletli na podoben način, s podaljškom in zmago zeleno-belih s 3:2 v 67. minuti, so imeli danes zmaji priložnost, da brez finalnega poraza končajo regionalno sezono.

Prvo tekmo so v torek v Tivoliju po podaljšku dobili Ljubljančani, odločilni gol je dosegel kapetan Žiga Pance. V četrtek je bilo v Asiagu podobno, gostje so se rešili z izenačujočim zadetkom pol minute pred koncem, junak pa je bil nato Luka Ulamec z zadetkom v 67. minuti.

Marc-Olivier Vallerand je v 11. minuti dosegel prvi zadetek na tekmi, ki jo je zaradi poškodbe končal predčasno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dosedanji potek finala je pokazal, da sta ekipi izenačeni, Italijani pa trd in nepopustljiv tekmec. In v takšnem slogu se je začela tudi današnja tekma, teoretično s prednostjo domačega ledu (a brez navijačev, čeprav je nekaj deset najbolj zvestih vendarle prišlo pred Tivoli in dvoboj spremljalo prek televizije na terasi lokala) za slovenske hokejiste.

Prvi nevarnejši napad in priložnost so imeli domači, a prednosti igralca več niso izkoristili. Nato pa je ob izenačenih močeh na ledu na polovici tretjine po napaki Italijanov do ploščka pred njihovim golom prišel Marc-Olivier Vallerand in s strelom pod prečko poskrbel za vodstvo. Nekaj dela je imel tudi Paavo Hölsä v ljubljanskih vratih, a ni bilo posebej nevarno, ob koncu tretjine pa sta pri Olimpiji zapretila še Nik Simšič in Aleksandar Magovac.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V nadaljevanju so domači stopnjevali pritisk. Večino druge tretjine so bili precej boljši in nevarnejši, pripravili so si tudi precej lepih priložnosti. A ne Nejc Brus ne Aleš Mušič ne Luka Zorko niso premagali vratarja Asiaga GianLuce Vallinija. Zelo blizu je bil nato v 33. minuti Juuso Puuli, plošček po njegovem strelu iz bližine je vratar le odbil, potem pa je po njem silovito udaril Pance in zadel za 2:0.

Do konca tretjine so tekmeci nekajkrat sicer prišli pred vrata Hölsäja, a je bil Finec zanesljiv, Ljubljančani pa so imeli nato še dvakrat igralca več, a je prednost ostala neizkoriščena.

Od Alpske lige so se poslovili z uresničenim ciljem - ubranitvijo lovorike. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A so v zadnji tretjini domači nato popravili tudi ta element igre. Ko so imeli v 45. minuti četrtič na tekmi "power play", so ga tudi izkoristili, ko je neubranljivo streljal Žiga Pešut. Prednost 3:0 pa je bila takšna, da niti slabe izkušnje s prve tekme niso več mogle preprečiti slavja domačih.

Italijani so še znižali deset minut pred koncem, toda po minuti odmora domače ekipe so zmaji spet našli ritem in niso dovolili presenečenja. Gostje so morali tvegati, že pet minut pred koncem so potegnili Vallinija iz gola, kar pa je kaznoval Pance z drugim zadetkom na tekmi in dokončno odločil finale.

HK SŽ Olimpija : Asiago (foto: Matic Klanšek Velej/Sportida)

Ljubljanski hokejisti so se tako lahko razveselili drugega naslova prvakov alpske lige v zadnjih treh sezonah oziroma so ubranili lovoriko, saj v prejšnji sezoni tekmovanja zaradi pandemije niso izpeljali do konca.

