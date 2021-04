Jeseničani finale državnega prvenstva odprli z zmago v Tivoliju

Hokejisti Olimpije in Jesenic so v Tivoliju začeli finale državnega prvenstva. Prvak bo tisti, ki bo zmagal trikrat.

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice so danes v Tivoliju začeli finale državnega prvenstva. Jeseničani so zmagali s 5:2 in povedli v seriji, v kateri moštvi igrata na tri zmage. Druga tekma bo v ponedeljek v dvorani Podmežakla. Olimpija v samostojni Sloveniji lovi 17. naslov, Jeseničani 13.

Ljubljanska vrata je danes branil drugi čuvaj mreže Tilen Spreitzer, finski vratar Paavo Hölsä je namreč rahlo poškodovan, v jeseniških vratih pa je stal Žan Us.

Jeseničani, ki so pogrešali pomemben člen napada, obolelega Blaža Tomaževiča, so z golom kapetana Andreja Tavžlja povedli že v sedmi minuti tekme, v 13. je Nejc Stojan prednost gostov podvojil in na prvi odmor so železarji odšli nadvse zadovoljni. Že v drugi minuti druge tretjine so zadeli tudi domači, zaostanek je zmanjšal Anže Ropret, a to ni naznanilo preobrata, Sašo Rajsar je namreč le dobrih šest minut kasneje spet poskrbel za vodstvo Jesenic z dvema goloma.

Marc Olivier Vallerand je v 32. minuti spet poskrbel za nekaj več optimizma v domači vrsti, nato pa se je v 33. minuti Martin Bohinc zapletel v pretep in dobil disciplinsko kazen, 5 + 20 minut. Pet minut igre z igralcev več so železarji izkoristili izvrstno, z goloma Jake Sodje in Žana Jezovška so poskrbeli za lepo prednost pred drugim odmorom na tekmi.

V zadnji tretjini golov ni bilo, zmage s 5:2 so se veselili Jeseničani.

Doma bo zdaj lažje "Tekma je bila težka. Sploh za nas, saj 14 dni nismo imeli tekme. Ponosen sem na fante, igrali smo dobro, tako, kot smo se dogovorili, dosegli več zadetkov in na koncu zmagali. Vsekakor bo zdaj doma lažje. S fanti bomo dali vse od sebe, da zmaga ostane v Podmežakli," je po srečanju v pogovoru za RTV Slovenija povedal strelec zadetka za končnih 2:5 Žan Jezovšek.



"Takoj so začeli zelo agresivno, napadli so nas z vsemi močmi. Vedeli so, da če nas na začetku zlomijo, da bodo lahko nadaljevali v svojem ritmu. Mi smo jim na začetku to dopustili. Privoščili smo si preveč izključitev, oni pa so dokazali, da so natrenirali power-play in dosegli tiste zadetke. Nekaj tudi posrečenih. Ampak nič za to, igra se na tri zmage. Nič še ni izgubljenega, v ponedeljek je nova tekma. Spremeniti bo treba pristop do igre, igrati bolj disciplinirano, z manj izključitvami, bolj se držati taktičnega načrta, zakrivati pogled vratarju, da ne bo videl naših strelov, ker potrebujemo zadetke. Us je bil danes odlično razpoložen, naslednjo tekmo pa ga moramo premagati," pa je po porazu razmišljal branilec Olimpije Aleksandar Magovac.

Slab teden po koncu sezone Alpske lige, od katere so se hokejisti HK SŽ Olimpija poslovili z ubranitvijo naslova prvaka, člani HDD Sij Acroni Jesenice pa s polfinalom, se je tako začel še finale slovenskega državnega prvenstva.

Za državno zvezdico se znova merita večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic. Potem ko lani prvaka zaradi predčasno končanega tekmovalnega obdobja ni bilo, naslov iz leta 2019 branijo zmaji.

Moštvi sta se v tekoči sezoni in pripravah na njo v različnih tekmovanjih pomerili osemkrat, štirikrat so zmagali Gorenjci, trikrat Ljubljančani, v uvodnem delu Alpske lige pa so se enkrat razšli z remijem.

Olimpija je v samostojni državi zbrala 16 naslovov, Jesenice 12.