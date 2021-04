Znano je, kdaj bo Olimpija začela novo tekmovalno poglavje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na današnji videokonferenci moštev lige IceHL, ki se ji pridružuje trojica HK SŽ Olimpija, Pustertal in povratnik Znojmo, so določili začetek tekmovalnega obdobja in nov format tekmovanja 2021/22. Vse skupaj se bo začelo 17. septembra, vsaka ekipa bo v rednem delu odigrala 52 tekem. Za klube, ki bodo redni del končali na mestih med 11 in 14, bo upov na končnico po rednem delu konec.

Liga IceHL (nekdanja liga EBEL) bo v prihodnji sezoni štela 14 članic. Avstrijskim Celovcu, Dornbirnu, VSV Beljak, Red Bull Salzburg, Innsbrucku, Graz99ers, Vienna Capitals, Black Wings 1992 Linz, italijanskemu Bolzanu, madžarskemu Fehervarju in slovaškemu Bratislava Capitals se bodo pridružili HK SŽ Olimpija, italijanski Pustertal (oba sta zadnja leta igrala v Alpski ligi) in češki Orli Znojmo.

Vsak z vsakim po štirikrat

Novo tekmovalno obdobje se bo začelo 17. septembra, še naprej bodo igralni dnevi torek, petek in nedelja. Redni del bo obsegal 52 krogov, vsaka ekipa se bo v tem pomerila z vsako štirikrat, dvakrat doma in dvakrat v gosteh. Redni del se bo končal konec februarja ali v začetku marca, koledar se lahko prilagodi februarskim olimpijskim igram v Pekingu.

Prvih šest v končnico, štirje v dodatne boje, za štiri konec upov

Za razliko od zadnjih let, ko sta se po rednem delu oblikovali dve skupini (moštva v zgornji so si zagotovila končnico, vsa moštva v spodnji pa so se zanjo borila v dodatnih bojih), bo tokrat zgodba drugačna.

Naslov prvaka bo branil Celovec. Foto: Sportida

Prvih šest moštev rednega dela si bo zagotovilo četrtfinalno vstopnico, tista na mestih med sedem in deset se bodo po sistemu "best-of three" (na dve zmagi) udarila za preostali dve prosti četrtfinalni mesti. Pri tem bo sedmouvrščeni lahko izbiral, ali se bo za končnico potegoval proti devetemu ali desetemu moštvu. Za najbolj skromne ekipe - na mestih med 11. in 14. - bo četrtfinalnih upov po rednem delu konec.

Najboljše tri ekipe si bodo, kot je to v navadi, same izbrale četrtfinalnega tekmeca. V vseh treh serijah, četrtfinalu, polfinalu, finalu, bodo igrali na štiri zmage.

Naslov bo branil Celovec.