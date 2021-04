Tičar in Gregorc s Celovcem prvaka lige ICEHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rok Tičar je k zmagi, s katero so si Celovčani priigrali naslov prvaka, prispeval gol in podajo.

Rok Tičar je k zmagi, s katero so si Celovčani priigrali naslov prvaka, prispeval gol in podajo. Foto: Sportida

Celovški KAC, za katerega igrata tudi slovenska reprezentanta Rok Tičar in Blaž Gregorc, je s 4:1 v zmagah v finalu lige ICEHL (nekdaj EBEL) premagal Bolzano in se veselil naslova prvaka v regionalni ligi. Že z uvrstitvijo v finale so Celovčani postali tudi avstrijski prvaki.