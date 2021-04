Silovit začetek Tičarja, Gregorca in druščine, "Karawanken-Express" začasno prisilno ustavljen

V večini evropskih hokejski sezon so na sporedu izločilni boji, v ligi ICEHL se je v nedeljo začela finalna serija. Tudi s slovenskim pridihom. Napadalec Rok Tičar in branilec Blaž Gregorc sta jo s soigralci Celovca proti Bolzanu začeli silovito. Z zmago s kar 6:0. V Nemčiji v tej sezoni navdušuje slovenski napad, Karawanken-Express, ki ga sestavljajo Jan Urbas, Žiga Jeglič in Miha Verlič. Trio velja za eno najboljših napadalnih linij lige DEL, a na zadnjih dveh tekmah ga je moral trener prisilno preoblikovati, saj je Urbas obračuna zaradi poškodbe izpustil.

Za lovoriko lige ICEHL (nekdanja liga EBEL) se borita najboljši moštvi tako rednega dela sezone kot razigravanja, Bolzano in Celovec. Finalno serijo sta v nedeljo začeli na terenu Italijanov, kjer se je po 60 minutah prešerno smejalo Korošcem, ki imajo v svoji vrsti tudi dva Slovenca, Roka Tičarja in Blaža Gregorca.

Celovčani so povsem prerešetali mrežo gostiteljev, vknjižili visoko zmago (6:0) in v seriji na štiri zmage povedli z 1:0. Pod kar tri zadetke se je podpisal kanadski napadalec Nick Petersen, ki je v letošnji končnici na 11 tekmah zbral devet zadetkov in prav toliko asistenc. Ob zanesljivi zmagi je s tremi podajami sodeloval slovenski reprezentant Tičar, eden od zgolj petih legionarjev Celovca na nedeljski tekmi. Z manj tujci je trofejni klub na finalni tekmi igral daljnega leta 2004, ko je na koncu postal prvak.

Rok Tičar in Blaž Gregorc s Korošci v finalni seriji na štiri zmage vodijo z 1:0. Foto: Sportida Domači strateg Greg Ireland resda pogreša prvega strelca in podajalca rednega dela Dustina Gazleyja, Domenica Alberga (lahko bi se vrnila tekom finala), Marca Insama, Karla Stolleryja in Mikea Halma, ki si je zakuhal štiri tekme prepovedi (dve je odslužil), na drugi strani pa je imel Petri Matikainen manj težav s poškodbami (manjkala sta Paul Postma in Dennis Sticha, ki ne moreta pomagati že od sredine februarja, ter David Fischer, ki je izpustil vso sezono), a tako visoke zmage ni pričakoval nihče.

Znova se je izkazal MVP letošnjega tekmovalnega obdobja, vratar Sebastian Dahm, nad katerim bedi nekdanji slovenski vratar Andrej Hočevar. Danec je zaustavil vseh 29 poskusov Bolzana. Na drugi strani pa Leland Irving ni imel svojega večera, ubranil je 23 strelov od 29.

Druga finalna tekma bo v torek na Koroškem. Bolzano je bil zadnjič prvak leta 2018, Celovec pa leto zatem, tako da brani naslov, saj lani prvaka zaradi predčasno končane sezone ni bilo.

Mlada Boleslav reprezentančnega vratarja Gašperja Krošlja v polfinalu češke Extralige izgublja z 2:3 v zmagah (igrajo na štiri). Foto: Sportida

Najboljši del sezone okuša še nekaj legionarjev. Med češko elito se za preboj v finale poteguje Mlada Boleslav, katere član je tudi vratar Gašper Krošelj (20 tekem, 91,3-odstotna zanesljivost).

34-letnik se je po poškodbi sicer vrnil v ekipo, a polfinale proti Trincu spremlja kot drugi čuvaj mreže. Zadnjič je branil 21. februarja. Njegovo moštvo v seriji na štiri zmage zaostaja z 2:3. Če bo izgubilo torkovo tekmo, bo zanj konec sezone.

Muršakovim ne gre Frölunda Jana Muršaka v četrtfinalu švedske prve lige zaostaja z 0:2. v zmagah. Foto: Vid Ponikvar

Na Švedskem pa ne gre po načrtih Frölunde napadalca Jana Muršaka. Zgolj sedmo mesto po rednem delu kolektiva, ki vselej pogleduje proti vrhu, je manj od pričakovanj. Še več, ostali so tudi brez neposrednega napredovanja v končnico (prvih šest klubov), tako da so si četrtfinalno vstopnico priborili šele po dodatnih bojih.

V četrtfinalu jim nasproti stoji drugi po rednem delu Rögle. Muršakovim ne kaže dobro, uvodni četrtfinalni srečanji so izgubili (0:4, 2:5), Štajerec je ob drugem porazu sodeloval s podajo in zadetkom. V seriji igrajo na štiri zmage.

Miha Verlič in Žiga Jeglič na zadnjih dveh tekmah v napadu nista imela pomoči poškodovanega Jana Urbasa. Slovenski trio velja za enega najboljših napadov lige. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Urbas izpustil zadnji tekmi, Bremerhaven v končnico

V nemški prvi ligi si je "slovenski" Fischtown Pinguins kljub porazu na zadnji tekmi zagotovil končnico. Nemci so zaradi poznega štarta sezone še v rednem delu. Strateg kolektiva iz Bremerhavna Thomas Popiesch je moral zaradi poškodbe Jana Urbasa preoblikovati "Karawanken express", kot so napad, ki ga ob Cerkničanu sestavljata Miha Verlič in Žiga Jeglič, poimenovali Nemci.

Slovenski trio je gonilna sila trenutno drugouvrščenega kolektiva severne skupine in velja za enega najboljših napadov celotne lige DEL. Drugi strelec in prvi podajalec Bremerhavna (28 tekem: 13 zadetkov, 22 podaj) se je poškodoval pretekli teden in izpustil zadnji srečanji, na katerih niso osvojili točke, a so si kljub temu že zagotovili izločilne boje. Jeglič se je na 34 tekmah podpisal pod 12 golov in 22 asistenc, najboljši strelec Verlič pa je na 34 obračunih 14-krat zatresel mrežo nasprotnika in dodal 16 asistenc.