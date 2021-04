Bo močneje "zadišalo" po slovenskem finalu za dvojno krono?

Jeseničani so na uvodni polfinalni tekmi v četrtek na domačem ledu znova garali za zmago. Do nje so prišli v podaljšku, Asiago so strli v 73. minuti. Zvečer bodo palice z nasprotnikom, ta je na prvi tekmi s pridom izkoriščal kazni železarjev, prekrižali v Italiji. Če bodo uspešni tudi v gosteh, si bodo v torek doma že lahko zagotovili alpski finale, v katerem še nikoli niso sodelovali. Asiago je v finalu igral tako v sezoni 2016/17, ko je bil podprvak, kot v sezoni 2017/18, ko je osvojil lovoriko.

Ljubljančani, ki branijo naslov iz leta 2019, so polfinale proti Lustenauu odprli z zmago s 4:2 v domačem Tivoliju. Po tej so bili z rezultatom zadovoljni, z igro pač ne. Kot je opozoril nekdanji dolgoletni kapetan Olimpije Aleš Mušič, so se preveč podredili igri nasprotnika in jim ni uspelo razviti svoje. Upajo, da bodo to popravili v Avstriji.

Moštva v seriji igrajo na tri zmage. Če bi se v finale uvrstili obe slovenski ekipi, bi ta štel dvojno, tudi za finale državnega prvenstva. Če bo v alpskem finalu zgolj ena od slovenskih ekip, bo finale državnega prvenstva po koncu alpske sezone.