Branilec zmajev Miha Logar drugi v izboru za MVP Alpske lige

Tridesetletni Kanadčan Brad McGowan je do konca četrtfinala, v katerem so njegovo Gardeno s 3:0 v zmagah izločile Jesenice, zbral 76 točk za 28 golov in 48 asistenc, do konca tekmovanja pa ga na vrhu najbrž ne more prehiteti nihče več, so zapisali na spletni strani lige AHL.

McGowan je tudi v četrtfinalni seriji s HDD sij Acroni Jesenice dosegel točko na tekmo, z 28 goli pa je drugi najboljši strelec lige. Remy Giftopoulus, McGowanov 28-letni rojak, je v tej sezoni zabil 32 golov in je najboljši strelec lige, tudi njegova Cortina pa je tekmovanje že končala, v četrtfinalu jo je ustavil Asiago. Giftopoulos je v glasovanju za MVP zasedel tretje mesto.

Na drugem pa je s 17 točkami končal 25-letni as HK SŽ Olimpije Miha Logar, ki je s 47 točkami (12 golov in 35 podaj) najboljši strelec med branilci v ligi. Logar bo svojo statistiko do konca sezone zagotovo še oplemenitil, Ljubljančani ostajajo v boju za svoj drugi naslov prvaka Alpske lige, še več, glede na prikazano do zdaj so celo prvi favoriti za končno zmago.

Preberite še: