Bodo Ljubljančani in Jeseničani izkoristili že prvo priložnost?

V četrtek bi že lahko dobili tri polfinaliste Alpske lige. To lahko postanejo hokejisti HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice in Asiago, medtem ko bo četrti par Pustertal – Lustenau takrat odigral šele prvo tekmo končnice.

Vodilna ekipa rednega dela sezone HK SŽ Olimpija bo četrtfinalnega tekmeca Vipiteno v četrtek pričakala ob 18. uri. Ljubljančani so serijo odprli z zmago s 7:3 na domačem ledu, ko predvsem obramba ni bila na želeni ravni, na gostovanju v torek pa še težje prišli do zmage. Na koncu so italijanskega nasprotnika strli s 4:3 in si priigrali zaključna ploščka za polfinale. Bodo izkoristili prvega?

Polfinale si lahko v četrtek zagotovijo tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki se za napredovanje borijo z Gardeno. Obe četrtfinalni tekmi sta bili precej izenačeni, obe sta se končali z zmago s 3:1 gorenjskega moštva, pri katerem se pozna odsotnost poškodovanega Jake Sodje in odhod Francesa Pinellija. Če bodo varovanci Mitje Šivica v četrtek slavili na domačem ledu, bodo že v drugem krogu končnice, sicer sledi sobotno gostovanje v Italiji.

Pustertal in Lustenau začenjata z zamikom in na dve zmagi

Že pretekli teden bi morala četrtfinale začeti tudi Pustertal in Lustenau, prva tekma je bila zaradi ukrepov za zajezitev bolezni covid-19 prestavljena na četrtek, 1. aprila Ker prav veliko manevrskega časovnega prostora ni, bosta moštvi serijo odigrali na dve zmagi, v vseh preostalih parih pa bodo napredovale ekipe, ki bodo prve prišle do treh zmag.

Alpska liga, četrtfinale Četrtek, 1. april, tretje tekme

HK SŽ Olimpija – Vipiteno /2:0/

HDD Sij Acroni Jesenice – Gardena /2:0/

Asiago – Cortina /2:0/ *Prva tekma

Pustertal – Lustenau /0:0/ // – razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage, izjema je par Pustertal – Lustenau, ki zaradi težav z novim koronavirusom serijo začenja šele 1. aprila in bo igral na dve zmagi; preostala termina tekem: 3. in 6. april.

