Nekaterim slovenskim klubom vendarle zelena luč za tekmovanja

Cedevita Olimpija in Krka bosta v času zaprtja države med 1. in 11. aprilom vendarle lahko tekmovalno aktivni, a le na mednarodni ravni, v sklopu lige ABA, ne bosta pa smeli igrati v državnem prvenstvu. Foto: ABA/Aleš Fevžer

Košarkarji Cevedite Olimpije in Krke, rokometaši Celja Pivovarne Laško, hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice ter drugi bodo tudi od 1. do vključno 11. aprila, ko bo veljal odlok za obvladovanje koronavirusne bolezni, lahko nadaljevali tekmovanje v ligi ABA, rokometni ligi prvakov in Alpski hokejski ligi (tudi na domačem terenu), ne bodo pa smeli tekmovati na nacionalni ravni.

Ena od dejavnosti, ki se bo v prihodnjih dneh znova ustavila, bo tudi šport. In to v zajetni meri. Tekmovanja na nacionalni ravni (državna prvenstva, pokali) v tem času ne bodo mogoča, bodo pa nekatere ekipe kljub vsemu lahko nadaljevale tekmovalni proces, a zgolj na mednarodni ravni.



Iz odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov je razvidno, da bodo med 1. in 11. aprilom mogoče izjeme za kolektive, ki igrajo na mednarodni ravni. Ena od več kot desetih izjem dovoljuje izvajanje mednarodnih tekem klubov v evropskih klubskih tekmovanjih v kolektivnih športnih panogah na najvišji ravni.



Med te spadajo spadajo tudi rokometna liga prvakov in prvakinj, liga ABA in Alpska hokejska liga. To pomeni, da rokometaši Celja Pivovarne Laško na četrtkovi prvi tekmi osmine finala lige prvakov lahko pričakajo francoskega velikana PSG, ne smejo pa v soboto gostovati pri Kopru. Tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v četrtek lahko odigrali domačo tekmo lige prvakov proti PSG, ne bodo pa smeli v nedeljo igrati s Koprom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prav tako lahko košarkarji Cedevite Olimpije v sklopu lige ABA v nedeljo gostijo Crveno zvezdo, ne smejo pa se meriti na predvideni tekmi Lige Nova KBM z Rogaško. Tudi Krka bo 10. aprila lahko pričakala Budućnost Voli.

Na mednarodni ravni bodo lahko v tem času aktivni tudi hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice, ki bodo tako v četrtek lahko gostili četrtfinalni tekmi Alpske lige z Vipitenom oziroma Gardeno (finale državnega hokejskega prvenstva je predviden pozneje).

Poziv odločevalcem

Predsedniki petih velikih slovenskih zvez ekipnih športov so sicer na predsednika vlade Janeza Janšo, resorno ministrico Simono Kustec in predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdana Gabrovca v ponedeljek naslovili poziv, naj v obdobju zaprtja države tudi športu omogočijo nadaljevanje tekmovanj, pri čemer so se naslonili tudi na gospodarske izjeme.

Ali bodo njihove želje uslišane, naj bi bilo jasno danes popoldan.

