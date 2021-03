Jeseničani lov na polfinale odprli s prigarano zmago

Člani HDD Sij Acroni Jesenice so četrtfinale Alpske lige, v katerem jim nasproti stoji Gardena, odprli s težko prigarano zmago s 3:1. Hokejisti HK SŽ Olimpija so na prvi četrtfinalni tekmi v soboto v Tivoliju Vipiteno pričakovano premagali, slavili so s 7:3. Moštva igrajo na tri zmage, izjema je par Pustertal - Lustenau, ki bo zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 serijo začel šele 1. aprila in bo igral na dve zmagi.

Prva tri moštva rednega dela Alpske lige (Olimpija, Jesenice in Pustertal) so si četrtfinalnega nasprotnika izbrala sama. Ljubljančani se merijo z Vipitenom, Jeseničani z Gardeno, Pustertal z Lustenauom, Asiago pa s Cortino.

Žan Us se je znova izkazal. Foto: Peter Podobnik/Sportida Jeseničani so z Gardeno palice prekrižali dvakrat in obakrat zmagali (sredi novembra so v gosteh slavili z 1:6, pred dvema tednoma so v domači dvorani po zaostanku z 0:3 priredili preobrat in zmagali v podaljšku). In tudi tokrat je bilo izjemno tesno. Gostje so sploh v zadnji tretjini, v kateri so iskali izenačenje na 2:2, močno pritisnili, a so železarji, na krilih Žana Usa (30 obramb) zdržali pritisk in po zadetku v prazen gol zmagali s 3:1.

Po izenačenem uvodu z nekaj priložnostmi na obeh straneh so domači povedli v 14. minuti, ko je Mirko Djumić podal pred gol, Žiga Urukalo pa je z močnim strelom od daleč premagal vratarja gostov Jacoba Smitha. V nadaljevanju je imel precej dela tudi domači vratar Us, gostje so zadeli tudi okvir gola, v napadu pa so Jeseničani najprej dosegli zadetek, ki so ga sodniki zaradi igre z nogo razveljavili, v 32. minuti pa je nato podajo Patrika Rajsarja pred gol spretno izkoristil Maks Perčič in plošček poslal v mrežo. A prednosti domači niso znali zadržati, saj je Gardena že dve minuti pozneje znižala in napovedala trd boj do konca.

V zadnji tretjini so gostje močno pritisnili in lovili zadetek za izenačenje, Us se je nekajkrat izkazal, domači so se ubranili tudi z igralcem manj. Že več kot dve minuti pred koncem je šel Smith iz gola, a tudi ta zadnji pritisk so Jeseničani zdržali, potem pa je tik pred iztekom tekme Žan Jezovšek prišel do ploščka in ga sekundo pred koncem poslal v prazno mrežo.

Ljubljančani upravičili vlogo favorita

Zmaji so se z italijanskim kolektivom, ki se je moral po sesutju strehe svoje dvorane seliti, v rednem delu sezone srečali dvakrat, obakrat so tudi zmagali (doma s 5:1, v gosteh z 1:3), zmagoviti trend pa pričakovano nadaljevali ob odprtju končnice. Čeprav predvsem igra v obrambi ni bila na želeni ravni, so južnotirolskega tekmeca premagali s 7:3.

Ljubljančani so četrtfinale proti Vipitenu odprli z zmago s 7:3. Foto: Grega Valančič/Sportida

Prvi gol je že v četrti minuti dosegel Finec Juuso Pulli, branilec je v slogu napadalca izza gole pridrsal v položaj za strel in plošček poslal pod prečko. Na 2:0 je po protinapadu povišal Aleš Mušič, izid tretjine pa je po lepi kombinaciji z Nikom Simšičem postavil Žiga Pešut. Na začetku druge tretjine so zeleno-beli nekoliko popustili, kljub temu pa spet bili prvi, ki so zatresli mrežo. Žiga Pance je pridrsal sam pred vratarja in ga zanesljivo premagal. Italijani so nekaj trenutkov pozneje izid znižali, nato pa si sami zabili gol, potem ko je plošček z desne strani v sredino, kjer ga je čakal Mušič, poslal Anže Ropret.

Varovanci Raima Summanena so si privoščili kar nekaj napak v obrambi, gostje so izkoristili še dve, eno celo z igralcem manj na ledu. Za domače sta bila v zadnjem delu natančna Simšič in Marc-Olivier Vallerand. Olimpija je poleg sedmih golov še nekajkrat zadela okvir vrat, razmerje strelov na vrata je bilo 48:25 v korist Ljubljančanov.

Druga četrtfinalna tekma bo v torek v Italiji. Na drugem današnjem srečanju je Asiago s tesno zmago (2:1) premagal Cortino.

Pustertal in Lustenau z zamikom in na dve zmagi Danes bi morala četrtfinale začeti tudi Pustertal in Lustenau, prva tekma je bila zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 sprva prestavljena na nedeljo, zdaj pa na četrtek, 1. aprila. Ker prav veliko manevrskega časovnega prostora ni, bosta moštvi serijo odigrali na dve zmagi, v vseh preostalih parih pa bodo napredovale ekipe, ki bodo prve prišle do treh zmag.

Alpska liga, četrtfinale, prve tekme Sobota, 27. marec

HK SŽ Olimpija : Vipiteno 7:3 (3:0, 2:1, 2:2) /1:0/

Pulli 4., Mušič 17., Pešut 17., Pance 29., Ropret 38., Simšič 52., Vallerand 56. (PP1); Hannoun 29., Gander 45. (PP1), 55. (SH1) Asiago : Cortina 2:1 /1:0/ Nedelja, 28. marec

HDD Sij Acroni Jesenice : Gardena 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) /1:0/

Urukalo 14., Perčič 32., Jezovšek 60. (EN); Wilkins 35.



SH1-zadetek z igralcem manj

PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol Četrtek, 1. april

18.00 Pustertal - Lustenau //-razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage, izjema je par Pustertal - Lustenau, ki igra na dve zmagi; preostali termini tekem: 30. marec, 1., 3. in 6. april

