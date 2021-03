"Ko si nasprotnika izbereš, ta takoj čuti malo sovraštva proti tebi"

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice se bodo v četrtfinalu Alpske lige pomerili z Gardeno. Tekmeca so si kot drugo moštvo po rednem delu sezone lahko izbirali sami, zavedajo pa se, da so že z izbiro tekmeca podžgali. "Ne bo lahko, to niti malo ne bo sprehod," nam je povedal trener železarjev Mitja Šivic.

Slovenska kluba sta v rednem delu sezone v Alpski ligi pokazala, da bi lahko nastopala tudi v močnejši konkurenci. In Olimpija bo naslednje leto zaigrala v razredu višje, v nekdanji ligi EBEL, medtem ko Jeseničani tega koraka še ne zmorejo. A za zdaj so tako Ljubljančani kot Jeseničani osredotočeni na končnico Alpske lige, v kateri prevlada slovenskih klubov ni kar samoumevna.

Že z izbiro so tekmeca motivirali

Železarji so se po težavah s koronavirusom in številnih izpuščenih tekmah do konca rednega dela v zgoščenem ritmu nadomestnih terminov prebili na drugo mesto, zaostali so samo za večnimi tekmeci iz Ljubljane, zato so si četrtfinalnega tekmeca lahko izbrali sami. Gledali so le na uvrstitve, nam je priznal Šivic, in ker je Olimpija izbrala Vipiteno, so oni vzeli drugo najboljšo izbiro, Gardeno.

"Je pa dejstvo, da ko izbereš nasprotnika, ta že čuti sovraštvo proti tebi, saj ima občutek, da si ga izbral, ker misliš, da bo proti njemu lažje kot proti komu drugemu. In se ne motijo. Ampak ker smo jih izbrali, se bodo hoteli dokazati," pravi Šivic in opozarja, da se bodo morali tekmeca lotiti povsem zbrano in resno: "Tudi pri nas motivacija ne bo sploh nobena težava, zavedamo se tudi, da to niti malo ne bo sprehod. Potrebnega bo veliko znoja, veliko krvi, da nam bo uspelo."

Nazadnje poskus

Gardena si je četrtfinale priigrala v kvalifikacijah, v katerih je izločila Feldkirch, je v polnem tekmovalnem ritmu in nazadnje, ko je gostovala v Podmežakli, so jo Jeseničani premagali šele v podaljšku. "Takrat smo malo eksperimentirali," pravi jeseniški trener, ki je takrat v gol najprej postavil Žigo Kogovška, pa ga po tem, ko je hitro prejel tri gole, zamenjal z Urbanom Avsenikom: "Žanu Usu smo namenili počitek, a daleč od tega, da bi zdaj poskušal vse zvrniti na vratarja, je pa tudi to zagotovo malo pripomoglo k temu. Tisto tekmo smo slabo začeli, kar se nam je v zadnjem obdobju dogajalo pogosto. Temu smo v zadnjih dneh namenili veliko časa, veliko pogovorov smo opravili in analizirali veliko videov. No, v naslednjih dveh tretjinah tiste tekme pa smo bili vseeno veliko, veliko boljši. Oni so imeli en srečen odbitek in gol, ampak na splošno smo bili boljši. Če pogledam šest tretjin proti njim, smo jih v petih nadigrali. Je bilo pa to opozorilo, morali bomo biti boljši. Tudi oni bodo prestavili v višjo prestavo, mi moramo tudi."

Jaka Sodja je edini na seznamu poškodovanih. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jaka Sodja poškodovan

Stanje v moštvu je dobro, še pravi Šivic. Do nedelje in prve tekme četrtfinala, v katerem bodo poskušali čim prej priti do treh zmag in z njimi do uvrstitve v polfinale, železarje čaka še nekaj dela. "Predvsem smo se dobro spočili, zdaj pregledujemo akcije, igre, ki smo jih igrali skozi leto, obnavljamo, analiziramo v videih, pogovarjamo se o tem, katere napake odpraviti in kako pristopiti h končnici," o dejavnostih v zadnjih dneh pove trener. "Imajo pa fantje te dni razmeroma nezahtevne treninge, vse delamo bolj na kratko, ampak bolj intenzivno. Več časa posvečamo analizam in individualnim sestankom. Ko se v nedeljo pak spusti, bodo fantje pripravljeni."

Na seznamu poškodovanih je zdaj samo Jaka Sodja, ta ima poškodovano koleno in ga v nedeljo skoraj zagotovo ne bo na ledu. Še pred koncem rednega dela se je po daljši odsotnosti vrnil kapetan Andrej Tavželj, tudi veteran Andrej Hebar, ki je manjkal na zadnji tekmi proti Vipitenu, je zdrav. "Jaka do prve tekme ne bo pripravljen, bil pa je velik del tega napada z Blažem Tomaževičem in Žanom Jezovškom. Mogoče je bil na trenutke malce spregledan, saj se okoli njega najmanj sveti, ampak on je opravil ogromno tistega krvavega, umazanega dela. Zdaj je tam Andrej Hebar in prepričan sem, da ga bo dobro nadomestil."

Podpora z baloni Železarji bodo v nedeljo, 28. marca, in v četrtek, 1. aprila, odigrali dve domači četrtfinalni tekmi. Na obeh obračunih bo stojišče Podmežakle napolnjeno z rdečimi baloni. Ponazarjali bodo fizično prisotnost navijačev, ki bodo podprli akcijo z nakupom balona. Ob tem bodo pripravili nagradno igro, v kateri si lahko zagotovite dresa Francesca Pinellija in Žana Usa.

Pinellija bodo pogrešali

Moštvo pa je pred končnico zapustil mladi kanadski biser Francesco Pinelli, železarji ga bodo pogrešali. Mladenič je igral malce toplo-hladno, ampak ko je bilo toplo, je bilo vroče. "Zavedati se morate, da je fant star 17 let. Če vzamete katerega koli slovenskega igralca, ki blesti v tej ligi, in ga prestavite tri, štiri leta nazaj, je razlika hitro opazna. Francesco je potreboval nekaj časa, da se je privadil na tukajšnje razmere, na našo igro, na večjo ledeno ploskev … Prvič je živel sam, tudi osebnostno je moral na hitro dozoreti. Za nekega Kanadčana, ki pride v Evropo, je seveda šok. Sploh zdaj, ko je bilo vse zaprto, je bil obsojen na dvorano in dom. Ampak dejstvo je, da je premogel fantastično kakovost, ki se je v zadnjih tekmah vse bolj kazala na ledu. Prišel bi nam zelo prav, ampak vedeli smo, da se to lahko zgodi. Povabljen je bil v kanadsko reprezentanco U18, kar je le dokaz, kako cenjen je. Bomo videli, ali mu bo uspelo narediti preboj."

Drugo mesto po rednem delu je po težavni sezoni dobra nagrada in dobro izhodišče, ni bil pa zahteven cilj. Na Jesenicah se osredotočajo predvsem nase in na svoj napredek, še pravi Šivic. Nekoliko ga skrbi trend slabih začetkov tekem, upa, da bodo to odpravili s pravim pristopom: "Ekipa mora biti dobra takrat, ko je to najbolj potrebno. Zdaj smo pogledali temelje, obnovili tisto, kar znamo narediti dobro, in pričakujem, da se bomo v nedeljo predstavili v najboljši izvedbi. Bi pa še enkrat poudaril, da bo težko, dolgo nismo imeli tekme in to se bo mogoče malo poznalo."

Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pogrešajo navijače

Jesenice še vedno živijo za hokej, zato je tam prepoved obiskovanja tekem morda še malce bolj boleča, kot bi bila kje drugje. "Absolutno se pozna. Mi smo imeli za slovenske razmere zelo dober obisk tekem, v prejšnji sezoni povprečno prek tisoč gledalcev na tekmo, kar v tem prostoru uspeva le redkim. Mogoče Mariboru in Muri v nogometu, pa še tu in tam je kakšen klub iz drugega športa. Mi pa smo imeli dober obisk v, kot berem v medijih, razmeroma neprivlačni ligi. Pozna se tako na blagajni kot v vzdušju. Klub ima velik primanjkljaj. Pa ne le klub. Ob obisku tekme se po navadi spije še kakšno pivo, poje kakšen hotdog. V 40 domačih tekmah se ta primanjkljaj kar močno pozna. Upam, da se bodo stvari normalizirale, nisem pa optimist. Skrbi me," priznava Šivic.

Bodo sledili Olimpiji? Ne še prav kmalu.

V naslednji sezoni bodo v Alpski ligi pogrešali večne tekmece iz Ljubljane, ti se namreč selijo v elitno ligo ICEHL. "Po svoje je malo neumno, da ne gremo skupaj, brez derbija bo dolgoročno težko, dejstvo pa je, da so si z dobrim delom v zadnjih sezonah in gospodarsko pomočjo, pa županom Jankovićem, ki je gotovo kaj pomagal, to nedvomno zaslužili. Gredo pa na dve stopnički višjo raven in če se projekta ne bodo lotili pametno, naredili stvari dobro in imeli vsaj v začetku malce skromnejših želja, jim bo težko. Tam, kamor gredo, je raven hokeja res visoka."

Tudi na Jesenicah si želijo vrnitve v nekdanjo ligo EBEL, toda … "Zagotovo je tudi na Jesenicah prisotna želja zaigrati v ligi EBEL, ampak dokler se lokalno okolje ne bo zganilo, z županom, največjim pokroviteljem vred … Dokler se ne bo spoznalo, da to ni metanje denarja stran, temveč s tem pridobi vse okolje, otroci, vsa Zgornjesavska dolina, ki je neverjetno povezana s tem hokejem, potem bo težko. Jesenice so majhne. Gospodarsko bi lahko cvetele, Acroni ne nazadnje vlaga v okolje, to je priložnost, lahko bi bilo boljše ne samo v športu, temveč tudi v kulturi, gospodarstvu … Ampak jaz nisem ta, ki odloča," še sklene jeseniški trener.