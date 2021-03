V naslednji sezoni bodo hokejisti SŽ Olimpije igrali v višjem razredu regionalnega tekmovanja. Potem ko je vodstvo lige ICEHL, nekdanje lige Ebel, marca potrdilo sodelovanje ljubljanske ekipe v naslednji sezoni, so danes v klubu iz Tivolija predstavili nekaj podrobnosti in načrtov za prihajajočo sezono, pa tudi za končnico letošnje v alpski ligi.

Na novinarski konferenci so danes v ljubljanskem klubu najprej razkrili, da so si za tekmeca v četrtfinalu letošnje sezone alpske lige izbrali Vipiteno, ki je v dodatnih bojih za končnico izločil Red Bull Juniors.

​​​​​​​"Ne obremenjujemo se s tekmecem. Gledamo samo na svojo pot. To je prvi korak, ki ga želimo narediti," je o naslednjem tekmecu dejal športni direktor kluba Jože Kovač. Foto: Vid Ponikvar "Ne obremenjujemo se s tekmecem. Gledamo samo na svojo pot. To je prvi korak, ki ga želimo narediti," je o naslednjem tekmecu dejal športni direktor kluba Jože Kovač.

V primeru, da bi se v finale alpske lige uvrstila oba slovenska kluba – Jeseničani četrtfinale začenjajo z Gardeno –, bo ta štel tudi kot finale državnega prvenstva, sicer pa bodo zadnje dejanje domače sezone izvedli po končani alpski ligi.

"To je velik korak, za katerega smo si prizadevali štiri leta, obenem tudi velik korak za Ljubljano in slovenski hokej," o preboju v ligo ICEHL pravi predsednik Miha Butara. Foto: Vid Ponikvar ​​​​​​​

"Velik korak, za katerega so si dolgo prizadevali"

Potem ko je v začetku meseca vodstvo lige ICEHL potrdilo vstop treh novincev v tekmovanje (poleg Ljubljančanov še Pustertal in češki Orli Znojmo), so prejšnji teden v ljubljanskem klubu poravnali vse obveznosti oziroma izpolnili zahteve za sodelovanje (plačilo pristojbine in bančno jamstvo v višini 100 tisoč evrov), tako da se lahko zdaj mirno pripravljajo na naslednjo sezono in nove izzive.

"To je velik korak, za katerega smo si prizadevali štiri leta, obenem tudi velik korak za Ljubljano in slovenski hokej. Verjamem, da bomo tudi konkurenčni," je dejal predsednik kluba Miha Butara.

Butara je še pojasnil, da so vse finančne zahteve za sodelovanje v ICEHL poravnali, da pa je bilo najtežje spet pridobiti zaupanje vodstva tekmovanja, ki je doživelo propad dveh slovenskih klubov.

"Fantje delajo dobro, morda celo preveč. Imamo energijo in smo osredotočeni. Tu smo zaradi hokeja in zdaj je čas, da to pokažemo," pravi finski trener zmajev Raimo Summanen. Foto: Vid Ponikvar

Summanen: Imamo energijo, smo osredotočeni

Trener Raimo Sumannen je v Ljubljani približno dva meseca, v tem času pa je, kot je poudaril, opazil nekaj izstopajočega. "Fantje delajo dobro, morda celo preveč. Imamo energijo in smo osredotočeni. Tu smo zaradi hokeja in zdaj je čas, da to pokažemo. Glede naslednje sezone pa sem zelo vesel in komaj čakam na to ligo," je dejal finski strateg in obenem razkril še eno opažanje o Sloveniji: "Ta država potrebuje predvsem več drsališč in več dvoran, da bo hokej spravila na višjo raven."

Pance: Moramo imeti višje cilje

Zadovoljen je bil tudi kapetan zmajev Žiga Pance. "Vsi igralci smo nestrpno čakali to super novico. Za klub, za Ljubljano, za navijače bo to zelo velik korak, pomemben za nadaljnji razvoj. Moramo imeti višje cilje. Vzdušje v ekipi je že zdaj super, se pa že pripravljamo na soboto, ko se bo začel najljubši del sezone," je Pance hkrati predstavil še kratkoročne cilje v alpski ligi.

Kapetan Olimpije Žiga Pance je navdušen nad selitvijo na višjo raven tekmovanja. Foto: Vid Ponikvar

V pogovorih z nekaterimi morebitnimi okrepitvami

Vodstvo kluba je tudi že orisalo smernice delovanja pred novo sezono. Kovač je potrdil, da se pogovarjajo še z nekaj slovenskimi reprezentanti, ki so izrazili željo, da bi igrali v Ljubljani, zanesljivo bodo v kadru tudi tujci, a pri njihovi izbiri bodo zelo previdni, saj se zavedajo finančnih omejitev. Računajo pa tudi na to, da bo sodelovanje v močnejši ligi, ki ima precej visok položaj med tekmovanji v Evropi, pritegnilo še koga, ki je v preteklosti okleval.

V soboto začetek alpskega četrtfinala

Olimpija četrtfinale, v katerem bodo igrali na tri zmage, proti Vipitenu začenja v soboto v Tivoliju. V preostalih parih bodo Jesenice - Gardena, Pustertal - Lustenau in Asiago - Cortina.