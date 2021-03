Pred slabimi štirimi leti pobožna želja, danes uresničujoč se ambiciozen cilj. HK SŽ Olimpiji so odprli vrata do tekmovanja na najvišji regionalni hokejski ravni, ligi ICEHL (nekdanji EBEL), v kateri sta pred leti že sodelovala dva slovenska predstavnika. Cilj Ljubljančanov ni le sodelovanje, pač pa čim bolj konkurenčne predstave, ki bi jih v prihodnji sezoni peljale v končnico.

"Prvi cilj, ki ga vidim, je, da pridem na finalno tekmo z Jesenicami. Da bomo prvaki, kar ni pritisk, le želja. Potem pa spet liga EBEL. Kdor nima teh ambicij ..." je v začetku septembra 2017 na novinarski konferenci članskega novinca v Alpski ligi HK SŽ Olimpija v prihodnost pogledal ljubljanski župan Zoran Janković. Želja o naslovu državnega prvaka se mu v tisti sezoni ni uresničila, zmaji so v finalu pokleknili proti železarjem, se pa štiri leta pozneje uresničuje precej bolj ambiciozen načrt.

Takole so septembra 2017 predstavili načrte Olimpije ob priključitvi Alpski ligi, slaba štiri leta pozneje se zeleno-beli tabor pripravlja na vstop v ICEHL. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na sredini skupščini bet-at-home ICE Hockey League (ICEHL), še vedno bolj znani pod nekdanjim imenom EBEL, so dali blagoslov za razširitev tekmovanja z 11 na 14 klubov. Zeleno luč za pridružitev so dobili Olimpija, češki Znojmo, ki se je pred tekočo sezono zaradi zmanjšanih finančnih zmožnosti (posledica covid-19) začasno umaknil, in še en predstavnik Alpske lige Pustertal. Za pridružitev morajo v dobrem tednu še izpolniti določene finančne zahteve.

Po štirih letih bo imela Slovenija tako znova predstavnika v najkakovostnejšem hokejskem regionalnem tekmovanju. V njem sta v preteklosti sodelovala dva. Kot prvi tuji klub se je ligi EBEL leta 2006 pridružil HK Acroni Jesenice, leto za njim še HDD Olimpija. Prvi je v EBEL vztrajal do leta 2012, drugi do 2017. Največji uspeh v razširjeni avstrijski ligi je v prvi sezoni sodelovanja uspel zmajem, ki so zaigrali v finalu proti favoriziranemu bogatemu Salzburgu in tudi po administrativnih zapletih končali na drugem mestu. Oba slovenska kolektiva sta se pozneje utopila v dolgovih.

Zmaji četrto leto zapored igrajo v Alpski ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nov pravni subjekt Olimpije (HK) že vse od začetka članske akcije ni skrival želje po vrnitvi na višjo tekmovalno raven. Vrnimo se v leto 2017 na septembrsko druženje s sedmo silo, na katerem so predstavili sodelovanje z Mestno občino Ljubljana in generalnim sponzorjem Slovenske železnice (SŽ). Takratni predsednik Tomaž Vnuk je ob ciljih (pokalni naslov, državni prvaki in končnica Alpske lige) prejel vprašanje tudi o tem, kdaj lahko Olimpijo realno pričakujemo v EBEL? "Želja je v treh, štirih letih," je takrat razmišljal.

"Ideja mora biti zrela in zdaj je bila. Dobili smo potrditev, da smo dobro delali," pravi predsednik Miha Butara. Foto: Grega Valančič / Sportida V kadrovskem ustroju se je v teh letih na Celovški 25 spremenilo marsikaj. Vnuk se je poslovil od predsedniške funkcije, nasledil ga je Miha Butara, pozneje še od direktorske, danes je športni direktor Jože Kovač. A cilji po tekmovalnem napredku so ostajali. Spogledovanje z EBEL, danes ICEHL, se je stopnjevalo, vse bolj glasno se je o vrnitvi Ljubljane na takrat še EBEL-ligaški hokejski zemljevid govorilo od sezone 2018/2019, ki je bila za zeleno-bele popolna, saj so osvojili trojček - postali so prvaki Alpske lige, državni prvaki in pokalni zmagovalci.

Vodstvo kluba je večkrat dejalo, da so v resnih pogovorih z vodilnimi v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Močno je završalo tudi lani poleti, ko so pred začetkom nove sezone poudarili, da so pripravljeni na morebiten takojšen vstop na višjo raven regionalnega tekmovanja, a nato ostali v Alpski ligi, v kateri so vodilna ekipa.

Nato pa sreda, nekaj ur pred derbijem z Jesenicami, ki so ga Ljubljančani dobili s 4:2, in zelena luč. "Ideja mora biti zrela in zdaj je bila. Dobili smo potrditev, da smo dobro delali. To ne bo dobro le za ljubljanski hokej, pač pa za celoten slovenski hokej," se je informacije iz Avstrije razveselil Butara, a ob tem dodal, da jih zdaj čaka veliko dela. Dogovor za sodelovanje načeloma velja za štiri sezone.

Kar nekaj, vsaj kar se kadrovske plati tiče, so opravili že pred in med tekočo sezono. Pripeljali so več reprezentantov, tudi tuje okrepitve, na trenerski stolček se je po dveh menjavah usedel finski strateg Raimo Summanen. Pred prihajajočim tekmovalnim obdobjem, v katerem po besedah Butare načrtujejo proračun okoli 1,3 milijona evrov, bodo ekipo okrepili. Želijo graditi na Slovencih, pripeljati še kakšnega reprezentanta, ki je trenutno v tujini (z nekaterimi so v pogovorih), ob tem pa dodati tudi nekaj tujcev.

Športni direktor Olimpije Jože Kovač poudarja, da jih v ICEHL ne zanima zgolj sodelovanje, pač pa si želijo čim bolj konkurenčnih predstav in končnice. Foto: Grega Valančič / Sportida

"V ligo gremo z željo, da igramo, zmagujemo, ne le sodelujemo. Naš cilj je uvrstitev v končnico. Temu cilju smo začeli slediti že avgusta, ko smo pripravljali ekipo za letošnjo sezono. Iščemo najboljšo kombinaciji karakterja, znanja in moštvenega duha. Zato smo se s predsednikom odločili, da angažiramo Summanena, ki lahko s svojo strokovnostjo dvigne tako moštvo kot posamezne igralce. Obstoječe moštvo mora dobiti toliko in toliko okrepitev na mestih, na katerih smo morda šibki. Jedro ekipe bodo slovenski reprezentanti z dodatkom tujcev. Ne bo pa to "tujska legija", kot se morda pri kom v ligi dogaja ali pa se je pred leti dogajalo tukaj," je o ciljih in kadrovanju za ICEHL dejal Kovač.

A še prej bodo poskušali uresničiti dva cilja tekoče sezone - lovorika v Alpski ligi in državnem prvenstvu.