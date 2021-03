Na skupščini lige IceHL so sklenili, da pogoje za pridružitev izpolnjujejo trije klubi. Olimpija, Pustertal in Znojmo.

Ljubljanski hokejski klub SŽ Olimpija bo lahko v naslednji sezoni sodeloval v ligi ICEHL, nekdanji ligi Ebel, najmočnejšem regionalnem tekmovanju. Vodstvo lige je po današnji seji skupščine sklenilo, da pogoje za sodelovanje izpolnjujejo trije kandidati, poleg slovenskega kluba še češki Orli Znojmo in južnotirolski Pustertal. "Ideja mora dozoreti in zdaj je, menim, da bo to dobro za ves slovenski hokej," ob novici, da je Olimpiji uspel preboj na višjo tekmovalno raven, pravi predsednik kluba Miha Butara.

Generalna skupščina lige ICEHL je danes prvič doslej potekala virtualno. Kot je sporočilo vodstvo tekmovanja, so sodelovanje odobrili trem klubom, ki bodo morali zdaj v desetih dneh to še potrditi z ustreznimi finančnimi zagotovili in plačilom pristojbin.

Vrača se Znojmo, mesto tudi za Olimpijo in Pustertal

Razširitev lige je bila ena od glavnih točk današnje skupščine. Prošnja orlov, ki so v tej ligi že sodelovali, a so se nato po sezoni 2019/20 zaradi ekonomskih razlogov začasno umaknili, je bila sprejeta, prav tako sta bila uspešna še dva kandidata.

SŽ Olimpija in Pustertal, ki v tej sezoni nastopata v Alpski ligi, sta tudi dobila večinsko podporo. Ni pa je dobil še en član alpske lige, Feldkirch, ki je prav tako želel priti v močnejšo ligo. V vodstvu lige ICEHL so sicer zapisali, da klub izpolnjuje pogoje in da njegov status kandidata ostaja aktiven.

"Veliko zanimanje klubov nam omogoča lep položaj, ko lahko povečamo število sodelujočih ekip. Večina udeležencev se je izrekla za širitev na 14 moštev. Z veseljem pozdravljamo Orle Znojmo, ki se vračajo, prepričani pa smo, da smo s Pustertalom in SŽ Olimpijo našli še dva kluba, ki imata velik potencial. Naša mednarodna liga je naredila velik korak k uspešni prihodnosti," je za spletno stran tekmovanja dejal predsednik lige Jochen Pildner-Steinburg.

"Ideja mora biti zrela in zdaj je bila. Menim, da bo to pripomoglo k vsemu slovenskemu hokeju," pravi predsednik HK SŽ Olimpija Miha Butara. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Butara: Ideja mora biti zrela in zdaj je bila

"Že ko smo vstopili v Alpsko ligo, smo povedali, da stremimo k temu, da bi nekoč stopili stopnico višje, se priključili kakovostnejšemu tekmovanju. Ko smo osvojili trojček, smo pogledovali tudi proti ligi EBEL, zdaj IceHL, a potreben je bil čas. Ideja mora biti zrela in zdaj je bila, kar so videli tudi v IceHL," je bil ob našem klicu vidno zadovoljen predsednik ljubljanskega kolektiva Miha Butara.

Ta je danes na skupščini IceHL prek videopovezave predstavil ljubljanski klub, ki je bil v zadnjem obdobju pod budnim revizijskim očesom. Po besedah Butare so imeli revizijo "v hiši" do sredine februarja, iz lige IceHL pa so si ogledali tudi prenovljeno domovanje zmajev. Kot še pravi predsednik, je imela Olimpija dobro revizijsko oceno, na predsedstvu pa za vodstvo kluba niso imeli dodatnih vprašanj.

V tej sezoni je v ligi ICEHL 11 klubov; avstrijski so Dornbirn, beljaški VSV, Red Bull Salzburg, celovški KAC, Innsbruck, Graz99ers, Vienna Capitals in Black Wings 1992 Linz, iz Italije prihaja južnotirolski Bolzano, madžarski član je Fehervar, slovaški pa Bratislava Capitals.

Okoli 150 tisoč evrov finančnih zagotovil

Trije klubi, ki so jim prižgali zeleno luč, morajo v desetih dneh predložiti določena finančna sredstva, bančno jamstvo. Ta znašajo okoli 150 tisoč evrov. Olimpija je nekaj teh sredstev poravnala že pred časom, mora pa jih še dobrih sto tisoč evrov.

Dolgo spogledovanje z IceHL, proračun okoli 1,3 milijona evrov

V ljubljanskem klubu se že dolgo spogledujejo z ligo EBEL, pred začetkom nove sezone, poudarili, da so povsem pripravljeni tudi na morebiten takojšen vstop na višjo raven regionalnega tekmovanja. Nazadnje so nato v sezoni 2020/21 še ostali v alpski ligi, kjer trenutno pred koncem rednega dela vodijo, a želja po napredku je ostala. Ne nazadnje so v klubu tudi s kadrovskimi potezami, ko so sklenili pogodbe s številnimi slovenskimi reprezentanti ter nazadnje še s finskim trenerjem Raimom Suumanenom, nakazali, da gradijo ekipo za močnejšo ligo.

"Naši cilji v tej sezoni ostajajo visoki, se pa zelo veselimo naslednje sezone. Vemo, da nismo tako bogati, kot sta kakšen Salzburg ali Dunaj, vsega skupaj se bomo lotili racionalno. Nekaj stvari smo že zgradili, nekaj jih še bomo, neizbežno je, da bo prišel tudi kakšen tujec, si pa želimo graditi na slovenskih fantih, tako da si želimo še kakšnega kakovostnega Slovenca," je proti prihodnjemu tekmovalnemu obdobju pogledal Butara.

Na vprašanje, kakšnega proračuna si želi, pa odgovarja: "Že s tem, ki ga imamo zdaj, bi lahko sodelovali. Računam, da bi bil proračun okoli 1,3 milijona evrov za ves klub."

Pridobitev ne le za ljubljanski, temveč ves slovenski hokej

In kaj pravi na to, da so dali možnost širitvi na 14 klubov? "Bili smo res trije zelo dobri kandidati. Liga bo na splošno pridobila, tu so velika mesta, zraven je od lani še Bratislava, kar daje ligi širino. Vse skupaj ne bo dobro le za ljubljanski hokej, temveč menim, kot sem tudi že povedal, da bo to pripomoglo k vsemu slovenskemu hokeju."

