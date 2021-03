Slovenski hokejski derbi med vodilnim moštvom Alpske lige HK SŽ Olimpija in drugim HDD Sij Acroni Jesenice se je končal z zmago Ljubljančanov s 4:2. To je bila osma zaporedna zmaga zmajev v tekmovanju, s katero so naredili še korak naprej proti prvemu mestu po rednem delu. Vse kaže, da moštvi v tej sezoni zadnjič skupaj igrata v alpskem tekmovanju, saj je Olimpija danes dobila zeleno luč za selitev v ligo IceHL (nekdanjo ligo EBEL). V prihodnjih dneh mora izpolniti še nekatere finančne pogoje.

Olimpija je le nekaj ur po zeleni luči za selitev na višjo tekmovalno raven na svojem ledu pričakala večnega tekmeca, ga premagala s 4:2, vknjižila osmo zaporedno alpsko zmago in se utrdila na prvem mestu. Zdaj ima pred drugimi železarji, ki imajo na računu dve tekmi manj, devet točk prednosti.

Zmaje pesti kar nekaj poškodb, tako da so v napadu pogrešali nekaj igralcev. Za Gala Korena je sezona končana (že pred tem jo je zaradi poškodbe predčasno končal branilec Mark Čepon), prav tako so manjkali napadalci Miha Zajc, Žiga Pešut, Mark Sever, Martin Bohinc in Anej Kujavec, ki se ubadajo z lažjo poškodbo. Jeseničani z izjemo kapetana Andreja Tavžlja, ki je odsoten že dlje časa, večjih težav s poškodbami nimajo.

Ob zadetkih Anžeta Ropreta se je tekma "zlomila" in prevesila v korist Ljubljančanov. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je že kazalo, da bi se tekmeca na prvi odmor lahko odpravila pri začetnem rezultatu, je Nik Simšič izkoristil podajo Aleksandra Magovca in premagal gostujočega vratarja Žana Usa. V 26. minuti so železarji izkoristili prvi power-play na tekmi, za izenačenje j poskrbel v zadnjem obdobju strelsko razpoloženi kanadski najstnik Francesco Pinelli. V nadaljevanju je dvakrat zadel Anže Ropret, na 2:1 je zvišal ob dveh igralcih več, za 3:1 pa zadel v zadnji minuti tretjine. Vodstvo je deset minut pred koncem zvišal Nejc Brus, železarje, ki so se zbudili v zadnjem delu, pa je v 54. minuti v igro vrnil Andrej Hebar. Gostje so ob koncu zaostanek poskušali znižati brez Usa v golu, a se rezultat ni več spremenil.

Ropret: Zaslužena zmaga, Tomaževič: pokazali smo premalo

"Ta tekma je nekako odločala o prvem mestu po rednem delu. Če pogledamo celotno tekmo, bi rekel, da smo zasluženo zmagali. Mislim, da smo celotno srečanje nadzorovali potek. Želimo zaključiti redni del na prvem mestu, a ni še konec, imamo še kar nekaj tekem. Gremo tekmo po tekmo, z upanjem na zmago na vseh," je po zmagi v pogovoru za Šport TV povedal strelec dveh zadetkov Ropret.

"Bilo je premalo. Vsi vemo, da to ni dovolj dobro za zmago, sploh proti takemu nasprotniku, kot je Olimpija. Morali bi pokazati veliko več. Pri 1:1 smo naredili nepotreben prekršek, pri štirih minutah power-playa se je zelo težko braniti, potem smo v igri pet na tri prejeli nov zadetek ... Treba bo popraviti predvsem disciplino. Edini pozitivni stvari danes sta bili obramba in power play, kar pa je za tekmo proti Olimpiji premalo. Treba se bo hitro zbrati, saj nas za vikend čaka težko gostovanje, kjer moramo pokazati, da znamo igrati veliko bolje, kot smo danes," pa po porazu razočaranja ni skrival Blaž Tomaževič.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30

Po sobotnem gostovanju nov slovenski obračun

Naslednji tekmi moštvi čakata v soboto, ko bosta obe na zahtevnem gostovanju. Ljubljančani pri petem Red Bull Juniors, Jeseničani pri tretjem Pustertalu, ki je danes prav tako kot Olimpija dobil priložnost za nastopanje v ligi IceHL. Že prihodnji torek sledi nov slovenski derbi, takrat v dvorani Podmežakla.

Alpska liga, 3. marec

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Simšič 20. (Magovac, Mežnar), Ropret 33. (Vallerand, Logar, PP2), 40. (Pance, Mušič), Brus 49. (Magovac, Štebih); Pinelli 27. (Tomaževič, PP1), Hebar 54. (Pinelli, Crnovič)

Poročilo s tekme



Bregenzerwald : Asiago 0:4



PP1 – zadetek z igralcem več

PP2 – zadetek z dvema igralcema več

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 32 tekem – 73 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 30 – 64

3. Pustertal 31 – 62

4. Asiago 31 – 56

....................................

5. Red Bull Juniors 31 – 52

6. Cortina 31 – 51

7. Lustenau 31 – 46

8. Ritten 31 – 39

9. Feldkirch 30 – 39

10. Bregenzerwald 31 – 38

11. Gardena 31 – 36

12. Vipiteno 31 – 33

...................................

13. Fassa 30 – 30

14. EC KAC II 31 - 25

15. Kitzbühel 32 – 23

16. Steel Wings Linz 30 – 3



*Prve štiri ekipe se po rednem delu uvrstijo neposredno v končnico, moštva na mestih med 5. in 12. pa med seboj igrajo za preostale štiri četrtfinalne vstopnice.

Preberite še: