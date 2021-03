Ljubljančani na domačem ledu ugnali Jeseničane

Danes je bil v dvorani Tivoli v Ljubljani na sporedu nov slovenski hokejski derbi, sedmi v sezoni. Stara tekmeca pa sta se tokrat prvič pomerila za točke v rednem delu alpske lige. V tej sezoni sta se ekipi v različnih tekmovanjih pomerili sicer še šestkrat.

Že pred tekmo so v taboru domačih izvedeli dobro novico; vodstvo najvišje ravni regionalnega tekmovanja, lige ICEHL, je namreč sprejelo kandidaturo ljubljanske ekipe, ki bo tako v naslednji sezoni igralo v naslednici lige Ebel.

Zvečer pa se je na ledu zaradi poškodb precej oslabljena domača zasedba udarila z motiviranimi tekmeci, ki so zmagali na 15 od zadnjih 16 tekem. V prvem delu sicer stara znanca še nista pokazala najboljšega hokeja, tudi vratarja sta večji del tretjine dobro opravljala svoje delo in ko je že kazalo, da se bo prva tretjina končala brez golov, so gostje pol minute pred koncem pozabili na Nika Simšiča pred golom, kar je ta kaznoval z vodilnim zadetkom.

Foto: Grega Valančič / Sportida

V nadaljevanju je bilo golov še več. Najprej so ob igralcu več izenačili gostje, ko je mladi Francesco Pinelli lep prodor kronal z zadetkom, potem pa so imeli domači minuto in pol dva igralca več. Prednost so tudi izkoristili, za novo vodstvo je poskrbel Anže Ropret, isti igralec pa je nato le 40 sekund pred koncem tretjine po natančni podaji Žige Panceta izza gola zadel še za trdnejših 3:1.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Ko so zeleno-beli sredi zadnje tretjine po hitrem protinapadu Nejca Brusa povedli s 4:1, je bil derbi videti odločen. Toda železarji se niso predali, Hebar je nato pet minut pred koncem z golom poskrbel za priključek, gostje pa so v želji po še kakšnem golu že več kot dve minuti pred koncem potegnili vratarja Žana Usa iz gola. A izid se ni več spremenil in zmaji so se veselili prestižne zmage.

Današnji derbi je bil prvi od obeh v rednem delu, že v torek pa bo na sporedu še obračun v Podmežakli.

Foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 30 2 / 30 3 / 30 4 / 30 5 / 30 6 / 30 7 / 30 8 / 30 9 / 30 10 / 30 11 / 30 12 / 30 13 / 30 14 / 30 15 / 30 16 / 30 17 / 30 18 / 30 19 / 30 20 / 30 21 / 30 22 / 30 23 / 30 24 / 30 25 / 30 26 / 30 27 / 30 28 / 30 29 / 30 30 / 30