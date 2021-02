Jeseničani pričakujejo zahtevnega tekmeca, Olimpija v Avstrijo po sedmico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo niz domačih alpskih tekem nadaljevali ob 17.15, ko bo v dvorani Podmežakla gostoval zahteven nasprotnik. Drugi železarji bodo gostili četrti Asiago, na edinem letošnjem srečanju so Italijani zmagali s 3:0. Vodilno moštvo Alpske lige HK SŽ Olimpija se po sedmo zaporedno zmago odpravlja na gostovanje k Bregenzerwaldu. Ekipi sta se v tej sezoni enkrat že srečali, januarja so v Tivoliju zanesljivo, s 7:2, slavili Ljubljančani.

Zmaji, ki se ubadajo s kar nekaj težavami - na zadnji tekmi niso igrali napadalci Gal Koren (najverjetneje konec sezone), Miha Zajc, Žiga Pešut, Mark Sever in Martin Bohinc, prav tako še ni zaigrala zadnja okrepitev Marc-Olivier Vallerand -, imajo na vrhu lestvici pet točk več od drugih Jeseničanov (obrambo so okrepili z Davidom Plankom), a so ti odigrali dve tekmi manj.

Zato bo še kako zanimivo spremljati naslednjo tekmo Alpske lige slovenskih predstavnikov, saj se bosta večna tekmeca v sredo udarila med seboj. Derbi bo gostil Tivoli. 9. marca sledi še obračun rdečih in zelenih na Gorenjskem. Prav ti tekmi bosta pomembni v boju za prvo mesto po rednem delu tekmovanja.

Alpska liga Sobota, 27. februar

17.15 HDD Sij Acroni Jesenice - Asiago

19.30 Bregenzerwald - HK SŽ Olimpija

EC KAC II - Pustertal

Gardena - Kitzbuhel

Steel Wings Linz - Cortina

Red Bull Juniors - Ritten

Fassa - Lustenau

Vipiteno - Feldkirch

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 30 tekem – 67 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 28 – 62

3. Pustertal 30 – 59

4. Asiago 29 – 52

....................................

5. Red Bull Juniors 30 – 51

6. Cortina 30 – 48

7. Lustenau 30 – 43

8. Bregenzerwald 29 – 38

9. Ritten 30 – 37

10. Feldkirch 29 – 36

11. Gardena 30 – 33

12. Vipiteno 30 – 32

...................................

13. Fassa 28 – 30

14. Kitzbühel 31 – 23

15. EC KAC II 29 – 22

16. Steel Wings Linz 29 – 2

