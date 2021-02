Nova okrepitev v vrstah Olimpije

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil Olimpiji, proti kateri sem že igral v alpski hokejski ligi v sezoni, ko so osvojili naslov. Tudi letos so v zelo dobrem položaju, da dosežejo odlične rezultate. Cilj je jasen in komaj čakam, da se na ledu pridružim preostalemu moštvu," je po podpisu pogodbe dejal Vallerand.

Naši ekipi se je do konca sezone pridružil napadalec Marc-Olivier Vallerand. pic.twitter.com/m2fakTVU7O — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) February 24, 2021

"Veselimo se Marcovega prihoda v Olimpijo in njegove pomoči pri odločilnih bojih, ki nas čakajo v alpski hokejski ligi in državnem prvenstvu," pa je ob tem pristavil direktor SŽ Olimpije Jože Kovač.

Vallerand je v karieri nosil drese številnih severnoameriških klubov, v Evropi pa je nekaj let preživel v Italiji, Avstriji, Švici in nazadnje Veliki Britaniji. Letos je kot posojeni hokejist Sheffielda igral v Italiji in za drugoligaša Appiano dosegel pet golov in sedem podaj na devetih tekmah.

