Pittsburgh slavil pri Washingtonu, preobrat Edmontona, vroče v Columbusu

V severnoameriški hokejski ligi NHL so tri od današnjih šestih tekem odločili podaljšek ali kazenski streli. Pittsburgh je s 3:2 premagal Washington, Ottawa s 5:4 Montreal, Chicago pa s 6:5 Columbus.

Tekma med Washingtonom in Pittsburghom se je končala v podaljšku, potem ko je v drugi minuti podaljška za Pittsburgh Penguins zadel Kasperi Kapanen in postal junak tekme.

V rednem delu tekme je v prvi tretjini za vodstvo poskrbel Jevgenij Malkin. V drugi tretjini so padli trije goli. Najprej je za izenačenje Washingtona poskrbel Richard Panik, v 14. minuti pa je domačo ekipo v vodstvo popeljal Conor Sheary. Le dobrih dvajset sekund pozneje je za končni izid rednega dela, v zadnji tretjini ni bilo gola, poskrbel Jake Guentzel.

Kane s 398 golom kariere, Chicago se je igral z vodstvom

Na tekmi v Columbusu je zvezdnik Chicaga Patrick Kane dosegel 398. gol v karieri, obenem pa dodal še tri podaje za zmago svoje ekipe. Največ zaslug, da je tekma šla v dodatni del igre, pa ima domači napadalec Oliver Bjorkstrand, ki je v zadnji tretjini zadel dvakrat, tudi za izenačenje na 5:5. A obenem je v drugi tretjini zapravil tudi kazenski strel, ki ga je vratar Chicaga Kevin Lankinen ubranil.

Patrick Kane je dosegel 398. zadetek v karieri. Foto: Guliverimage

"Pri izidu 5:3 bi morali samo dokončati tekmo. A so se vrnili. Lepo je, da smo dobili dve točki, toda morali bi jih pustiti na ničli," Kane, ki mu manjkata še dva gola, da bo kot stoti igralec v ligi prišel do meje 400 golov, ni bil najbolj zadovoljen po razpletu. Edini uspešen strelec pri kazenskih strelih je bil Alex DeBrincat.

Naftarji so se vrnili

Brez podaljška pa se je končala tekma v Vancouvru. Domači so po prvi tretjini vodili s 3:1, a so gostje iz Edmontona v zadnji dosegli tri gole in poskrbeli za preobrat. Dvakrat je zadel Dominik Kahun, Leon Draisaitl se je izkazal s tremi podajami na tekmi.

Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles, ki je na zadnjih tekmah nanizalo pet zmag, bo naslednjo tekmo igralo danes ponoči, ko bodo kralji gostili St. Louis.

