Bodo Kralji pri vodilni ekipi divizije nadaljevali zmagoviti niz?

Hokejisti Los Angeles Kings, ki so po slabem začetku le ujeli boljši ritem in nanizali štiri zmage, se po podaljšanje zmagovitega niza odpravljajo k vodilnemu moštvu zahodne divizije St. Louis Blues. Ekipi sta se v tej sezoni dvakrat srečali, vsaka je zmagala po enkrat. Vodilna ekipa lige Toronto gosti Calgary. Še četrtič zapored se bosta udarila Colorado in Vegas, ki sta se v soboto pomerila na prostem ob jezeru Tahoe. Tesno so slavili prvi.