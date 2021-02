Težave na spektaklu, Kralji po četrto zaporedno zmago

Hokejisti Colorado Avalanche in Vegas Golden Knights bi se morali v soboto popoldan pomeriti na idilični lokaciji ob jezeru Tahoe, a srečanje na prostem ne poteka po željah organizatorjev in igralcev. Težave je povzročalo močno sonce, v ledu so se naredile luknje, ki niso omogočale varne izvedbe tekme. To so po uvodni tretjini ob vodstvu Colorada 1:0 za nedoločen čas prekinili. Delavci so prekrili ledeno ploskev, ki jo bodo poskušali urediti za nadaljevanje. Nadaljevali naj bi ali pozno popoldan v soboto ali v nedeljo zjutraj. Odigrati morajo vsaj dve tretjini, da bi rezultat srečanja lahko obveljal.