Ruske politične igrice? NHL-zvezdnik se začasno umika iz hokeja.

Artemij Panarin se začasno umika iz hokeja. Krive so obtožbe, za katere verjame, da so nastale kot posledica ruskih političnih igric.

Ruski hokejski zvezdnik Artemij Panarin se bo zaradi obtožb, da je pred desetletjem v Rigi fizično napadel najstnico, začasno umaknil iz hokeja. Njegovo moštvo New York Rangers stoji za 29-letnikom, ki zavrača vse obtožbe in jih označuje za politično igro.

Iz ZDA prihaja informacija, da New York Rangers nekaj časa ne bodo mogli računati na enega svojih glavnih zvezdnikov Artemija Panarina. 29-letni napadalec se je znašel sredi obtožb o škandalu, ki naj bi se zgodil pred desetletjem v Latviji, ko je tam gostoval kot član KHL-ovca Vitjaza.

Rusko moštvo je takrat vodil kontroverzni trener Andrej Nazarov. In prav 46-letnik je v nedavnem intervjuju za ruski medij sprožil obtožbe na račun svojega nekdanjega varovanca. Po Nazarovih besedah je Panarin leta 2011 v enem od lokalov v Rigi nadlegoval 18-letno dekle, pozneje pa v izogib pravnim postopkom domnevno plačal kar nekaj podkupnine.

Obtožbe, ki segajo v leto 2011, je v javnost spravil nekdanji trener Panarina Andrej Nazarov. Foto: Reuters

NY Rangers stojijo ob strani varovancu

Panarin je odločno zavrnil vse obtožbe v zgodbi, ki jo je označil za izmišljeno. Oglasili so se tudi pri njegovem delodajalcu New York Rangers, pri katerem povsem verjamejo svojemu igralcu in mu stojijo ob strani. Ta je po njihovih besedah zaskrbljen in pretresen nad neutemeljenimi obtožbami in si bo zato vzel nekaj odmora od hokeja.

Panarin podpira Navalnega, Nazorov je podpornik Putina. Foto: Reuters

Zastraševanje?

Kot so še zapisali pri ameriškem kolektivu iz najmočnejše hokejske lige na svetu, naj bi šlo za taktiko zastraševanja Panarina, ki je večkrat odkrito pokazal politično pripadnost. V preteklosti je prek družbenih omrežij podprl opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ob tem pa javno kritiziral ruskega predsednika Vladimirja Putina, čigar znani podpornik je Nazarov. Tako ne čudi, da Panarin verjame, da gre za politične igrice.

Po Rangersih se je oglasilo še vodstvo lige NHL, ki je zapisalo, da povsem podpira Panarina in klub, ter dodalo, da bo še naprej spremljalo situacijo.