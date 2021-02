Olimpija do zanesljive zmage, Jeseničani ugnali rdeče bike

Hokejisti vodilne ekipe Alpske lige HK SŽ Olimpija se pri mladi ekipi Celovca zanesljivo prišli do pete zaporedne zmage, Korošce so premagali s 7:1. Člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so po 12 zaporednih zmagah v soboto izgubili, so v zadnji tretjini dokončni strli mlado ekipi Salzburga in slavili s 7:3. Železarji, za katere nova okrepitev David Planko še ni zaigral, so znova drugi.

Ljubljansko moštvo, ki mu na Koroškem nista pomagala vidnejša člena napada Miha Zajc in Gal Koren, je pri predzadnji ekipi tekmovanja vknjižil novo zanesljivo zmago. Že po dobrih petih minutah srečanja je na semaforju pisalo 0:2. Zadela sta kapetan Žiga Pance in zadnji novinec Žiga Pešut.

V drugi tretjini so zeleno-beli še petkrat zatresli mrežo gostiteljev, natančni so bili Nejc Brus, Nik Simšič, Anej Kujavec, še enkrat Pešut in Anže Ropret. V zadnjih 20 minut so vstopili z vodstvom sedmih zadetkov, v nadaljevanju niso več zadeli, so pa za spremembo rezultata poskrbeli Celovčani. Končnih 1:7 je postavil Marcel Witting. Avstrijski kolektiv je na vrata sprožil zgolj deset strelov (v drugi tretjini nobenega), tako da Paavo Hölsä ni imel veliko dela, Olimpija pa je proti vratom Celovca streljala kar 42-krat.

Ekipi se bosta znova srečali že v četrtek, takrat v Tivoliju.

Jeseničani v zadnjem delu strli Salzburg

Jeseničani so v prejšnji tekmi končali niz zmag. Potem ko so dobili 12 zaporednih tekem, so 13. izgubili z zadetkom v Cortine dve sekundi pred koncem. A poraz ni bistveno spremenil forme železarjev. Danes so v obračunu z moštvom, ki se bori za vstop med četverico najboljših, spet zmagali in se z novimi tremi točkami prebili pred Pustertal na drugo mesto. Zdaj so pri 59 točkah, SŽ Olimpija jih ima 64, Pustertal pa 57, a imata oba dve tekmi več.

Jeseničani so ugnali mlade Salzburžane. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseniški hokejisti so danes sicer dobro začeli, a jim začetnega vodstva ni uspelo zadržati dolgo. Potem ko je zadel Žan Jezovšek, je namreč Salzburg že 18 sekund pozneje izenačil.

Gostje so tudi tokrat pokazali, da so zasluženo visoko na lestvici. Ko so domači po zadetkih Paola Francesca Pinellija in Jake Sodje v 27. minuti vodili s 3:1, se je zdelo, da bo nadaljevanje lažje. A so se mladi Salzburžani še enkrat vrnili, znižali še pred koncem druge tretjine, nato pa v 44. minuti izenačili na 3:3.

Toda tako kot so domači v prvi tretjini hitro zapravili vodstvo, so si ga v zadnji priborili. Le 21 sekund za tretjim goloma avstrijske ekipe je namreč za 4:3 zadel Blaž Tomaževič. Potem je izkušeni Andrej Hebar v 48. minuti povišal na 5:3, pa še enega preobrata gostje niso zmogli. Za piko na i in za končno visoko zmago pa je poskrbel še Gašper Glavič z goloma v 53. in 57. minuti.

V naslednjem krogu čaka v četrtek Jeseničane nova domača tekma, ko se bodo pomerili z Rittnom.

Alpska liga Torek, 23. februar

EC KAC II : HK SŽ Olimpija 1:7 (0:2, 0:5, 1:0)

Witting 53. (PP1); Pance 5., Pešut 6., 29., Brus 22., Simšič 27., Kujavec 27., Ropret 34. (PP2)



HDD Sij Acroni Jesenice : Red Bull Juniors 7:3 (1:1, 2:1, 4:1)

Jezovšek 13. (PP1), Pinelli 25., Sodja 27., Tomaževič 45., Hebar 48. (PP1), Glavič 53., 57.; Heigl 13., 44., Eham 38. (PP1)



Bregenzerwald : Vipiteno 4:1



PP1-zadetek z igralcem več

PP2-zadetek z dvema igralcema več

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 29 tekem – 64 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 27 – 59

3. Pustertal 29 – 57

4. Asiago 28 – 49

....................................

5. Red Bull Juniors 29 – 48

6. Cortina 29 – 45

7. Lustenau 29 – 42

8. Bregenzerwald 29 – 38

9. Ritten 29 – 37

10. Feldkirch 28 – 36

11. Vipiteno 30 – 32

12. Gardena 29 – 31

...................................

13. Fassa 27 – 30

14. Kitzbühel 30 – 23

15. EC KAC II 28 – 22

16. Steel Wings Linz 28 – 2

