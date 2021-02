Olimpija v zadnji tretjini odpihnila Linz, Jeseničani stežka podaljšali zmagoviti niz

Hokejisti vodilnega moštva Alpske lige HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri zadnji ekipi iz Linza zmagali s 7:2. Zmaji so do visoke zmage prišli v zadnji tretjini, ko so zadeli kar petkrat. Člani drugega moštva lige, HDD Sij Acroni Jesenice, so za 12. zaporedno alpsko zmago Fasso premagali z 2:1. Oba zadetka je dosegel Jaka Sodja, izkazal se je vratar Žan Us.

Vodilna Olimpija je pri zadnjeuvrščenem moštvu Alpske lige upravičila vlogo favorita. Bila je boljša skozi vse srečanje, a gostitelji iz Linza so se rezultatsko dobro držali vse do tretje tretjine.

V to so Ljubljančani z zadetkoma novinca Luke Vidmarja in Gala Korena vstopili le s tesnim vodstvom 2:1, nato pa precej učinkoviteje tresli domačo mrežo. V zadnjem delu so zadeli kar petkrat, pod zadetke so se podpisali Žiga Pance, še enkrat Koren, Luka Zorko in dvakrat po podaji Nika Simšiča Žiga Pešut, ki je po dveh tekmah v zelenem pri treh zadetkih.

Linčanom je v zadnjih 20 minutah uspelo še enkrat premagati Tilna Spreitzerja, temu je tokrat pripadla vloga prvega vratarja. Ljubljančan sicer ni imel veliko dela, razmerje strelov je bilo 12:43 za slovenskega predstavnika, ki je vknjižil zmago s 7:2.

Moštvi se bosta spet srečali že v soboto, ko bo v vlogi gostitelja Olimpija.

Sodja dvakrat za 12. zaporedno zmago

Jeseničani so se, podobno kot v torek pri zadnjem Linzu (3:1), tudi tokrat nagarali za zmago. Za 12. zaporedno alpsko slavje so 12. ekipo lige, Fasso, strli z 2:1. Oba zadetka za železarje je prispeval Jaka Sodja, pri obeh sta s podajo sodelovala njegova kolega v napadu Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek.

Jaka Sodja je prispeval oba zadetka Jesenic za tesno, 12. zaporedno alpsko zmago. Foto: Peter Podobnik/Sportida Član udarnega gorenjskega napada je bil prvič natančen že v 37. sekundi obračuna. Domačini so ob koncu druge tretjine izkoristili številčno prednost, ugnali razpoloženega Žana Usa, ki se je znova večkrat izkazal (28 obramb), in napovedali napetih zadnjih 20 minut. V teh je padel zgolj en zadetek, Sodja je švedskega čuvaja mreže Carla Ljunga za končnih 2:1 ugnal v 54. minuti. Fassa je ob koncu poskušala brez vratarja, a ji ni uspelo izsiliti podaljška.

Železarji po 12. zaporedni zmagi ostajajo na drugem mestu, za vodilnim večnim tekmecem zaostajajo dve točki, a imajo na računu dve tekmi manj.

Naslednje srečanje jih čaka v soboto, ko bodo še tretjič v tednu gostovali, takrat pri šesti Cortini.

Alpska liga Četrtek, 18. februar

Steel Wings Linz : HK SŽ Olimpija 2:7 (1:1, 0:1, 1:5)

Douglas 20., Norris 52.; Vidmar 14., Koren 35., 47. (PP1), Pance 43., Zorko 51. (SH1), Pešut 56., 58.



Fassa : HDD Sij Acroni Jesenice 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Eastman 38. (PP1); Sodja 1., 54.



EC KAC II : Gardena 3:5

Feldkirch : Val Pusteria 0:4

Kitzbuhel : Asiago 2:4

Ritten : Lustenau 3:2*



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj

*podaljšek

Lestvica 1. HK SŽ Olimpija 27 tekem – 58 točk

2. HDD Sij Acroni Jesenice 25 – 56

3. Pustertal 28 – 54

4. Asiago 27 – 49

5. Red Bull Juniors 26 – 45

6. Cortina 28 – 42

7. Lustenau 28 – 39

8. Feldkirch 27 – 36

9. Bregenzerwald 27 – 35

10. Ritten 28 – 34

11. Vipiteno 27 – 29

12. Gardena 28 – 29

13. Fassa 26 – 28

14. Kitzbühel 29 – 22

15. EC KAC II 26 – 21

16. Steel Wings Linz 27 – 2

