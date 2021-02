Olimpija krepi ekipo s starima znancema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

luka vidmar in žiga pešut do konca sezone med zmaji

Olimpija ima nova – stara člana, do konca sezone sta se ji pridružila napadalec Žiga Pešut in branilec Luka Vidmar.

Olimpija ima nova – stara člana, do konca sezone sta se ji pridružila napadalec Žiga Pešut in branilec Luka Vidmar. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri HK SŽ Olimpija so v tednu reprezentančnega premora, v katerem nimajo tekem, na treningu pozdravili nova obraza. Ljubljanskemu klubu sta se do konca sezone pridružila napadalec Žiga Pešut in branilec Luka Vidmar, ki sta za zmaje že igrala.

Pri ljubljanskem predstavniku Alpske lige so znova kadrovali. Dres Olimpije bosta do konca sezone nosila napadalec Žiga Pešut in branilec Luka Vidmar, ki sta se soigralcem že pridružila na treningih.

Osemindvajsetletni Pešut je za Olimpijo, z izjemo sezone 2017/18, igral med letoma 2013 in 2020. Že v lanskem tekmovalnem obdobju se je ekipi pridružil med sezono, sredi decembra, tudi tokrat je podobno. "Verjamem, da se bomo z ekipo hitro in dobro ujeli ter da bom ekipi pomagal v nadaljevanju sezone," je ob vrnitvi povedal Štajerec.

Spomin na leto 2019, ko se je Vidmar Olimpiji prav tako pridružil v drugem delu sezone ter z njo postal slovenski in alpski prvak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ljubljančan Vidmar, sicer otrok Olimpije, pa je z zmaji v Alpski ligi igral v sezoni 2018/19, ko se jim je prav tako pridružil v drugem delu sezone in jim pomagal do naslova državnega prvaka in prvaka Alpske lige. Štiriintridesetletni branilec je v lanski sezoni nekaj tekem odigral za Bolzano, nato pa predčasno končano sezono končal v dresu danskega prvoligaša SønderjyskE.

"Veselim se novih izzivov pri Olimpiji, s katero smo že spisali izjemno zgodbo. Vsekakor bom po svojih najboljših močeh ekipi pomagal do osvojitve naslovov," je dejal Vidmar, ki v tej sezoni ni odigral še nobene tekme. Enako velja za Pešuta.