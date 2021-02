Jeseničani se ne dajo: v Podmežakli še podaljšali najdaljši zmagoviti niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jeseničani so vknjižili deseto zaporedno zmago v alpski ligi, kar je nov najdaljši zmagoviti niz katere od ekip v tej sezoni. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na domačem ledu s 4:1 odpravili osmi Feldkirch in se še utrdili pri vrhu lestvice. To je bila deseta zaporedna zmaga v Alpski ligi, kar je najdaljši zmagoviti niz katere od ekip v tej sezoni. Zdaj sledi desetdnevni premor, v alpski akciji bodo spet 16. februarja, ko bodo gostovali pri zadnjem Linzu.