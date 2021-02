Olimpija napolnila gol Feldkircha

Vodilni Ljubljančani, od katerih se je pred dnevi poslovil kanadski napadalec Francis Beauvillier, so na domačem ledu zanesljivo opravili z osmim Feldkirchom, ki tokrat ni bil tekmec po meri gostiteljev.

Ti so v sedmi minuti izkoristili prvi power-play, ki jim je tokrat stekel, in prek Nika Simšiča hitro povedli. Gostje so sicer nekaj minut pozneje izenačili, a je kapetan Žiga Pance še pred prvim odmorom poskrbel za novo vodstvo Olimpije. Zmaji so še naprej prevladovali in ogrožali vratarja Alexa Caffija, ki se je večkrat izkazal, v 30. minuti pa po strelu Aleksandra Magovca ob igralcu več klonil še tretjič. Finski branilec Juuso Pulli je postavil rezultat prvih 40. minut (4:1), v zadnjem delu pa sta visoko zmago zeleno-belega tabora z zadetkoma potrdila Andraž Zibelnik in Miha Logar, ki je priskrbel tretji power-play zadetek na srečanju. Razmerje strelov je bilo 58:19.

Po večernem obračunu bodo zmaji imeli kar nekaj tekmovalnega premora, naslednjo tekmo Alpske lige bodo odigrali 16. februarja, ko bo v Tivoliju gostovala Fassa.

Gašper Glavič bo moral izpustiti nedeljsko tekmo s Feldkirchom. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Glavič bo nedeljsko tekmo spremljal kot gledalec

Feldkirch bo v nedeljo gostoval še pri drugem slovenskem predstavniku. Ustavil se bo pri HDD Sij Acroni Jesenice, za katerim je devet zaporednih zmag. Jeseničanom v lovu na novo ne bo smel pomagati napadalec Gašper Glavič, ki se je ob koncu četrtkovega obračuna zapletel v pretep z napadalcem Kitzbühla Florianom Ederjem. Oba igralca sta si prislužila prepoved igranja na naslednji tekmi. Do odločitve so pripeljala nova pravila sezone, vezana na bolezen covid-19, ki za fizično obračunavanje predvidevajo kazen.

Alpska liga Sobota, 6. februar

HK SŽ Olimpija : Feldkirch 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Simšič 7. (PP1), Pance 20., Magovac 30. (PP1), Pulli 36., Zibelnik 47. (EN, SH1), Logar 52.; Samardžić 16.



Asiago : Lustenau 7:1

Fassa : Steel Wings Linz 5:2

Bregenzerwald : Ritten 3:4*

Cortina : Red Bull Juniors 3:8

Vipiteno : Kitzbuhel 5:4

Val Pusteria : EC KAC II 4:2



PP1-zadetek z igralcem več

SH1-zadetek z igralcem manj

EN-zadetek v prazen gol