Jeseničani podaljšali zmagoviti niz, Olimpija izgubila v Italiji

Jeseničani so na gostovanju strli drugo ekipo Celovca in se utrdili na tretjem mestu.

Jeseničani so na gostovanju strli drugo ekipo Celovca in se utrdili na tretjem mestu. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenska predstavnika v Alpski ligi sta se vrnila v alpski tekmovalni ritem. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so zmagoviti niz podaljšali na število osem pri mladi ekipi Celovca, ki se je dobro upirala in na koncu izgubila z 1:2. Železarji so se z novo zmago še utrdili na tretjem mestu. Hokejisti vodilnega HK SŽ Olimpija so v podaljšku izgubili pri Cortini.

Večina moštev Alpske lige se je v preteklem tednu posvetila državnim prvenstvom, tudi pri slovenskih ekipah ni bilo nič drugače. Olimpija je v polfinalu DP izločila Slavijo, Jeseničani pa Kranj.

Danes sta oba kolektiva znova lovila alpske točke, oba na gostovanju. Varovanci Mitje Šivica so bili rezultatsko uspešni pri drugi ekipi Celovca, ta je pri dnu lestvice, a je že dokazala, da zna mešati štrene tudi tistim, ki kotirajo visoko. To so na lastni koži pred tremi tedni spoznali Jeseničani, ko so na koncu sicer zmagali s 6:4. Tudi tokrat so se Korošci rezultatsko dobro držali.

Železarji so povedli v drugi minuti, ko je bil natančen Nejc Stojan, gostitelji pa so v začetku drugega dela kaznovali prvo jeseniško izključitev in izenačili. Žana Usa je ugnal Markus Pirmann. V 46. minuti se je mreža za Jakobom Holzerjem, ki se je izkazal z 31 obrambami (Us je imel manj dela, zbral je 21 obramb), znova zatresla. Zadetek za novo vodstvo slovenske ekipe so pripisali Blažu Tomaževiču. Domači so ob koncu izenačenje in vsaj točko iskali brez vratarja, 40 sekund imeli številčno premoč, saj je moral Nik Širovnik na kazensko klop, a se jim načrti niso izšli. Ostalo je pri tesni zmagi Jesenic, osmi zaporedni, s katero so se utrdili na tretjem mestu. Nova tekma Jeseničane čaka v četrtek, ko bo v Podmežakli gostoval Kitzbühel.

Us: nismo igrali najboljšega hokeja

"Veseli smo, da po tednu igranja v državnem prvenstvu sledijo tekme v AHL. Danes smo v Celovcu z nizkim rezultatom zmagali. Nismo igrali ravno najboljšega hokeja, tako kot bi si želeli, a na koncu smo spet z borbeno predstavo tekmo pripeljali do zmage, kar je zelo dobro. Potrebovali smo dobrih zadnjih pet minut. To smo tudi storili in veseli smo novih treh točk. V četrtek gremo dalje," dalje je po zmagi v klubski mikrofon dejal Us.

Olimpija je v Italiji vknjižila točko. Foto: Urban Meglič/Sportida

Zmaji izgubili pri Cortini

Hokejisti vodilne Olimpije so ob alpskem debiju novega trenerja Raima Summanena na gostovanju pri sedmi Cortini izgubili. Domači so izkoristili že prvo kazen Olimpije in povedli v šesti minuti, v 15. minuti je finski vratar zmajev Paavo Hölsä (20 obramb) klonil še drugič. Ljubljančani so v drugem delu pritisnili na vrata razpoloženega Marca De Filippa Roia (35 obramb), a ga do drugega odmora uspeli premagati le enkrat. Na 2:1 je znižal Luka Ulamec. Dve minuti in pol pred koncem rednega dela je za podaljšek poskrbel Tadej Čimžar. Po 21 sekundah podaljšanje igre je Remi Giftopoulos še enkrat zatresel ljubljansko mrežo in preprečil popoln preobrat zeleno-belih.



Zmaji bodo novo tekmo v Alpski ligi odigrali v soboto, v Tivoliju bodo pričakali Feldkirch.

Alpska liga Torek, 2. februar

EC KAC II : HDD Sij Acroni Jesenice 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Pirmann 23. (PP1); Stojan 3., Tomaževič 46.



Cortina : HK SŽ Olimpija 3:2* (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Giftopoulos 6. (PP1), 61., Cazzola 15.; Ulamec 25., Čimžar 58.



PP1-zadetek z igralcem več

*podaljšek