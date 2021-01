Pri HK SŽ Olimpija so opravili novo trenersko menjavo. Dozdajšnjega glavnega trenerja Gregorja Polončiča bo zamenjal finski hokejski strokovnjak Raimo Summanen. Summanen, s prihodom katerega so se na Celovški 25 spogledovali že jeseni, bo zmaje na tekmi prvič vodil zvečer, ko bodo odigrali prvi polfinalni obračun državnega prvenstva s Slavijo. Polončič, ki mu je vloga glavnega trenerja pripadla po septembrskem polfinalnem pokalnem porazu z Jesenicami, ko se je moral posloviti Ivo Jan, bo delo v klubu nadaljeval kot trener selekcije do 15 let.