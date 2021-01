Brez presenečenja: Triglavani zadnji polfinalisti

Kranjčani so zadnji polfinalisti državnega prvenstva. Na odločilnem četrtfinalnem srečanju so s 5:1 premagali HD Hidria Jesenice.

Kranjčani so zadnji polfinalisti državnega prvenstva. Na odločilnem četrtfinalnem srečanju so s 5:1 premagali HD Hidria Jesenice. Foto: Facebook

Hokejisti HK Triglav Kranj so na odločilni tretji četrtfinalni tekmi s 5:1 premagali HD Hidria Jesenice, tri zadetke je prispeval Žan Zupan, in se kot zadnji uvrstili v polfinale državnega prvenstva. V tem se bodo pomerili s HDD Sij Acroni Jesenice. V drugem paru si nasproti stojita HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior.

Potem ko so mladi Jeseničani na uvodni četrtfinalni tekmi ugnali favorizirani HK Triglav Kranj (2:1), so Kranjčani, ki so morali po porazu zaradi okužb s covid-19 v samoizolacijo, na naslednjih dveh tekmah premagali HD Hidria Jesenice (6:3 in 5:1) in se uvrstili v polfinale.

Za finale se bodo pomerili s favoriziranim HDD Sij Acroni Jesenice, ki je izločil Celjane. Prva tekma naj bi bila v četrtek. Kranjčani so edina slovenska ekipa ob Olimpiji, ki je v tej sezoni že ugnala članske železarje.

V drugem paru igrata Olimpija in Slavija. Zmaji so končali sezono DP Bleda, Založani pa Maribora.

V polfinalu igrajo na dve zmagi.