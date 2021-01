Jeseničani predstavili novinca in naredili korak proti finalu

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na prvi polfinalni tekmi s 5:0 premagali oslabljeni HK Triglav Kranj in opravili polovico dela na poti do finala. Za železarje je debitiral mladi Kanadčan Francesco Pinelli, ki na letošnjem NHL-draftu kotira visoko. Člani HK SŽ Olimpija so do prve zmage prišli v torek, ko so polfinalnega tekmeca HK Slavija Junior premagali z 8:1, danes pa so si z novo zmago (4:0) zagotovili finale.

Člani HDD Sij Acroni Jesenice so v četrtfinalu pričakovano, z dvema visokima zmagama, odpravili HK True Celje. Na poti do finala jim nasproti stojijo Kranjčani. Ti so na tretji četrtfinalni tekmi s 5:1 premagali in izločili HD Hidria Jesenice.

Vloga favorita pripada železarjem, ki so jih orli letos enkrat premagali, to so na uvodni polfinalni tekmi tudi upravičili. Goste iz Kranja, ki jih je v zadnjih tednih oslabil covid-19 in so imeli v dvorani Podmežakla le 16 igralcev v polju, so na koncu premagali s 5:0. V dresu Jesenic je prvo tekmo odigral 17-letni novinec Francesco Pinelli​​​​​. Kanadčana italijanskih korenon strokovnjaki čez lužo na letošnjem naboru lige NHL uvrščajo med hokejiste, ki bi lahko bili izbarani med prvimi v prvem krogu. Najstnik, za katerega je bila to prva tekma po dolgem času, na prvo asistenco in gol v novi ekipi še čaka.

Železarji so prek Jake Sodje povedli v sedmi minuti, v 14. je Jaka Šturm postavil izid uvodne tretjine. V nadaljevanju so bili gostje blizu, dobili pa so le en zadetek, ko je vratarja Gala Jelerja Remškarja premagal Andrej Hebar pred koncem tretjine.

V zadnjem delu so imeli domači premoč, številne poskuse je vratar Remškar Jeler ubranil, potem pa so Jeseničani na hitro dosegli še dva gola, v 51. minuti Žan Jezovšek, v 53. pa Sašo Rajsar, tako da je bila zmaga na koncu prepričljiva.

Drugo in morda zadnjo polfinalno tekmo bosta moštvi odigrali v soboto v Kranju.

V drugem polfinalnem paru državnega prvenstva so spremljali mestni obračun med HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior. Favorizirana Olimpija je redni del končala na prvem mestu, v četrtfinalu pa z 2:0 v zmagah zanesljivo izločila HKMK Bled. Založani so bili po rednem delu četrti, v prvem krogu končnice pa so si polfinale zagotovili z dvema tesnejšima zmagama nad HDK Maribor.

Na uvodnem srečanju so se Založani dobro držali do polovice, ko jih je v igri držal mladi vratar Luka Kolin, ki je priložnost dobil po poškodbi prvega vratarja Jureta Pavliča. Ob koncu so zmaji, na klopi jih je kot trener prvič spremljal Raimo Summanen, zmagali z 8:1.

Olimpija je dobila tudi drugo tekmo (4:0) in se kot prva uvrstila v finale, ki bo šele v prvi polovici maja.

Državno prvenstvo, polfinale, prvi tekmi Torek, 26. januar

HK SŽ Olimpija : HK Slavija Junior 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) /1:0/ Četrtek, 28. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : HK Triglav Kranj 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) /1:0/ (predvidena termina preostalih tekem: 30., 31. januar) - v polfinalu igrajo na dve zmagi

