Olimpija zvečer po finale

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HK Slavija Junior bodo zvečer odigrali drugo tekmo polfinala državnega prvenstva. Na uvodni so zmaji v drugi polovici srečanja zlomili Založane in zmagali z 8:1. Če bodo v Tivoliju vknjižili drugo zmago, si bodo pričakovano zagotovili finale.. V drugem paru se bosta pomerila HDD Sij Acroni Jesenice in HK Triglav Kranj, ki polfinale odpirata zvečer.