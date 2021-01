Kanadski mladenič med Jeseničani, ki lovijo sedmo zaporedno zmago

Jeseničani natrpan januarski urnik Alpske lige nadaljujejo pri Rittnu, ki je v zadnjih letih kotiral visoko, letošnjega tekmovalnega obdobja pa ni začel prepričljivo. So pa Italijani na zadnjih štirih tekmah vselej zmagali, ugnali so tudi moštvi z zgornje polovice (Feldkirch in Red Bull Juniors) in z mest pri dnu lestvice napredovali na deseto. Za tretjimi železarji zaostajajo osem točk, a imajo na računu tudi pet tekem več. Gorenjska ekipa bo na Južnem Tirolskem iskala sedmo zaporedno zmago v tekmovanju.

Po gostovanju pri Rittnu bodo imeli železarji desetdnevni alpski tekmovalni premor, naslednja tekma jih čaka 2. februarja v Celovcu.

Drugi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija bo v nedeljo gostil Lustenau.

Kanadski najstnik v dresu Jesenic Marcel Rodman meni, da bodo najstnikov pristop do hokeja, osredotočenost na napredek in doseganje vedno višjih ciljev prišli prav vsej slačilnici. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Jeseniško moštvo bo v nadaljevanju sezone priložnost za igranje ponudilo mlademu, 17-letnemu kanadskemu napadalcu Francescu Pinelliju, ki je sicer član ekipe Kitchener Rangers iz ene od najkakovostnejših mladinskih lig na svetu OHL. V lanski sezoni je za Rangerse na 59 tekmah dosegel 18 zadetkov in 23 podaj, v letošnji sezoni pa se tekme v OHL zaradi razmer z novim koronavirusom. Bo pa mladi kanadski up tekmovalni ritem lahko znova okusil na Jesenicah.

"Dejstvo je, da še ni star 18 let. Njegova pot v Evropo bo zanj nekaj novega. Po drugi strani pa bo takšen profil hokejista prinesel svežino tudi v našo ekipo. Njegov pristop do hokeja, osredotočenost na napredek in doseganje vedno višjih ciljev so lastnosti, ki bodo prišle prav vsej slačilnici. V ekipi imamo dva hokejista, ki sta igrala na olimpijskih igrah, imamo nekaj izkušenj iz reprezentance, nimamo pa izkušenj s tem, kakšen je pristop mladih fantov, ki jim je začrtana pot v NHL. Pri tem vsi pridobimo. Finančno si v tem trenutku žal ne moremo privoščiti velikih okrepitev. Želimo se držati svoje rdeče niti in delati z mladimi hokejisti. Francesco je izjemno močan na ploščku v napadalni tretjini. Sposoben je odigrati tako vlogo 'playmakerja' kot tudi 'finišerja'. Res je izvrsten predvsem v napadalni tretjini, v kateri je lahko zelo kreativen. Mislim, da bo zaradi tega naši ekipi prišel še kako prav. Zelo dobro pa zna tudi brati igro. Znajde se ob pravem času na pravem mestu in to je še ena od njegovih velikih prednosti," je o Kanadčanu dejal športni direktor Jesenic Marcel Rodman.

Alpska liga Sobota, 23. januar

Ritten - HDD Sij Acroni Jesenice

EC KAC II - Lustenau

Steel Wings Linz - Asiago

Fassa - Red Bull Juniors

Vipiteno - Bregenzerwald

Val Pusteria - Kitzbuhel

Cortina - Feldkirch