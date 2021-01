Olimpijina okrepitev ob debiju z zmagovitim zadetkom

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na gostovanju pri Lustenauu zmagali s 3:1, zmagoviti zadetek je ob debiju dosegel kanadski napadalec Francis Beuvillier. Drugi zmaji po peti zaporedni alpski zmagi za vodilnim Pustertalom zaostajajo dve točki, a so odigrali tri tekme manj. Asiago je visoko odpravil Fasso in na tretjem mestu zamenjal HDD Sij Acroni Jesenice.

Ljubljančani so na Predarlskem povedli že v drugi minuti, ko je domačega vratarja ugnal Mark Sever. V osmi minuti so zmaji še zvišali prednost, drugi zadetek, kot se je izkazalo na koncu, tudi zmagoviti, je dosegla nova Olimpijina moč Francis Beuvillier. Še pod drugo asistenco se je podpisal Tadej Čimžar.

Domači so v drugi tretjini prek Martina Grabher-Maierja znižali na 1:2. Rezultat je vztrajal do minute pred koncem srečanja, ko so gostitelji izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju. Njihove načrte je z zadetkom v prazen gol prekrižal Miha Zajc, ki je postavil končnih 1:3.

Druga Olimpija, ki za vodilnim Pustertalom ob treh tekmah manj zaostaja zgolj dve točki, bo v četrtek gostila Red Bull Juniors, Jeseničani pa Cortino.

Alpska liga Torek, 19. januar

Lustenau : HK SŽ Olimpija 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

Grabher Meier; Sever 2., Beuvillier 8., Zajc 59. (EN)



Kitzbühel : EC KAC II 3:6

Asiago : Fassa 6:2



EN-zadetek v prazen gol

Lestvica 1. Pustertal 24 tekem – 47 točk

2. HK SŽ Olimpija 21 – 45

3. Asiago 23 – 37

4. HDD Sij Acroni Jesenice 18 - 35

5. Lustenau 23 – 35

6. Red Bull Juniors 22 - 33

7. Feldkirch 20 – 32

8. Cortina 22 – 31

9. Bregenzerwald 22 – 30

10. Ritten 23 – 28

11. Fassa 20 – 22

12. Vipiteno 23 – 20

13. Gardena 23 – 20

14. Kitzbühel 24 – 17

15. EC KAC II 18 – 13

16. Steel Wings Linz 20 – 2

