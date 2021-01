Jeseničani podaljšali zmagoviti niz in skočili na tretje mesto

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri Red Bull Juniors slavili s 7:5 in se po peti zaporedni alpski zmagi prebili na tretje mesto tekmovanja. Jaka Sodja in Jaka Šturm sta prispevala po tri zadetke.

Železarji so v 7. minuti povedli po zadetku Aljoše Crnoviča, toda v le dveh minutah so nato najprej dobili gol, pa povedli z zadetkom Jake Sodje, a spet dovolili izenačenje. Pestra rezultatska tretjina je pripadla Jeseničano, potem ko je v 18. minuti za minimalno prednost poskrbel Jaka Šturm.

Podobno je bilo tudi nadaljevanje. Domači so izenačili, Jeseničani prek Sodje spet povedli, a na polovici tekme ob igralcu manj spet prejeli zadetek za 4:4. A že manj kot minuto pozneje je Šturm poskrbel, da so gostje tudi na drugi odmor odšli s prednostjo.

Šele v zadnji tretjini so si lahko železarji nekoliko oddahnili. Zelo razpoložena Šturm in Sodja sta dosegla vsak še po en gol in tako tekmo oba končala s "hat-trickom", vodstvo 7:4 v 49. minuti pa je bilo nato vendarle prevelika ovira za Salzburg, ki je do konca le še kozmetično popravil izid.

Jeseničani bodo znova na delu v četrtek, ko bodo gostili Cortino.

Člani HK SŽ Olimpija, ki so v soboto ostali brez gostovanja pri Feldkirchu, bodo v torek gostovali pri Lustenauu.

Alpska liga Ponedeljek, 18. januar

Red Bull Junior : HDD Sij Acroni Jesenice 5:7 (2:3, 2:2, 1:2) Lutz 7., Borzecki 9., Maier 22., 59., Leonhardt 32. (PP1); Crnovič 7., Sodja 8., 27., 49., Šturm 18., 33., 41.

Lestvica 1. Pustertal 24 tekem – 47 točk

2. HK SŽ Olimpija 20 – 42

3. HDD Sij Acroni Jesenice 18 - 35 4. Lustenau 22 – 35

5. Asiago 22 – 34

6. Red Bull Juniors 22 - 33

7. Feldkirch 20 – 32

8. Cortina 22 – 31

9. Bregenzerwald 22 – 30

10. Ritten 23 – 28

11. Fassa 19 – 22

12. Vipiteno 23 – 20

13. Gardena 23 – 20

14. Kitzbühel 23 – 17

15. EC KAC II 17 – 10

16. Steel Wings Linz 20 – 2

