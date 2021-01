Jeseničani na kolena spravili vodilne

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so v domači dvorani na kolena spravili vodilno moštvo tekmovanja Pustertal (4:2) in zmagoviti niz Južnotirolcev končali pri številki šest, sami pa vknjižili tretjo zaporedno zmago.

Četa Mitje Šivica je v domači dvorani Podmežakla pričakala zahtevnega tekmeca, vodilni Pustertal, ki je pred prihodom na Gorenjsko nanizal šest zmag. Jeseničani so v 12. minuti izkoristili prvo številčno prednost na obračunu in prek Erika Svetine povedli, manj kot minuto pozneje je po protinapadu mrežo gostov zatresel še Žan Jezovšek. Italijanska ekipa je kaj hitro stopila prednost domačih, ki so ob prvem odmoru vodili z 2:1, a še preden se je sploh dobro razvnela druga tretjina, je Jezovšek udaril še drugič in zvišal na 3:1.

Rezultat je kljub strelski prevladi gostov v zadnjem delu vztrajal vse do 59. minute. Pustertal je takrat poskušal brez vratarja in z dodatnim igralcem v polju, kar se mu je slabi dve minuti pred iztekom rednega dela tudi obrestovalo. Razpoloženega Žana Usa (31 obramb) je ugnal Brett Perlini. Še naprej so priključek iskali s šestimi igralci v polju, a jim je načrte z zadetkom v nebranjeno mrežo za končnih 4:2 prekrižal Blaž Tomaževič.

Železarji bodo v soboto odigrali novo alpsko tekmo, gostovali bodo pri Val Gardeni, ki je tokrat klonila proti Red Bull Juniors.

Alpska liga Četrtek, 14. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : Pustertal 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Svetina 12. (PP1), Jezovšek 13., 22., Tomaževič 60. (EN); Carozza 14., Perlini 59.



Red Bull Salzburg Junior : Gardena 5:2



Bregenzerwald - Feldkirch

Ritten - Kitzbühel

Vipiteno - Stell Wings Linz

Cortina - EC KAC II



PP1-zadetek z igralcem več

EN-zadetek v prazen gol

Lestvica 1. Pustertal 23 tekem – 44 točk

2. HK SŽ Olimpija 20 – 42

3. Red Bull Juniors 20 – 33

4. Lustenau 21 – 32

5. Asiago 20 – 31

6. Feldkirch 19 – 31

7. HDD Sij Acroni Jesenice 16 – 29

8. Cortina 20 – 28

9. Bregenzerwald 20 – 28

10. Ritten 21 – 22

11. Fassa 18 – 20

12. Gardena 22 – 20

13. Vipiteno 22 – 17

14. Kitzbühel 21 – 16

15. EC KAC II 16 – 10

16. Steel Wings Linz 18 – 2

