Predzadnji Korošci namučili Jeseničane, Olimpija slavila v Italiji

Jeseničani so se namučili s Celovcem, Olimpija je zmagala pri Fassi. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Člani HDD Sij Acroni Jesenice so na domačem ledu v izdihljajih obračuna s 6:4 strli predzadnje moštvo tekmovanja, mlado ekipo Celovca. Hokejisti drugouvrščenega moštva HK SŽ Olimpija – okrepil se je s kanadskim napadalcem Francisom Beauvillierjem – so na gostovanju pri Fassi zmagali s 5:2.

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so šele v izdihljajih srečanja na kolena spravili mlado ekipo Celovca, ki je na gostovanje sicer prišla s popotnico zmage nad Bregenzerwaldom, a je vloga favorita pripadala železarjem. Ti so se v deveti minuti znašli v zaostanku z 0:2, Žan Jezovšek je po začetnem šoku hitro znižal, Sašo Rajsar pa izenačil še pred koncem uvodne tretjine.

Gostje, pri katerih se je po poškodbi in operaciji kolena v postavo pred kratkim uspešno vrnil Rok Kapel, so v 33. minuti znova povedli in v zadnjih 20 minut vstopili s tesno prednostjo. A kaj hitro jo je z zadetkom ob dveh igralcih več izničil Jezovšek. Četa Mitje Šivica je v 49. minuti znova zaostajala, a je z novim izenačenjem ekspresno odgovoril Nik Širovnik. Erik Svetina je v 56. minuti poskrbel za prvo jeseniško vodstvo na tekmi, Jaka Sodja pa je v zadnjih trenutkih z golom v prazno mrežo postavil končnih 6:4.

Jeseničani bodo naslednjo tekmo Alpske lige igrali že v četrtek, ko jih čaka precej težji zalogaj, vodilni Pustertal.

Olimpija slavila pri Fassi

HK SŽ Olimpija je na gostovanju pri 11. Fassi vknjižila četrto zaporedno alpsko zmago, po njej za vodilnim Pustertalom zaostaja dve točki, a ima na računu dve tekmi manj. K zmagi s 5:2 je dva zadetka prispeval branilec Miha Štebih, po enega pa zadnja branilska okrepitev Juuso Pulli, Aleš Mušič in Mark Sever. Za zmaje sta v Italiji v alpski ligi debitirala napadalec Erik Mežnar in branilec Stefan Bošković, ki sta na preizkušnji.

Ljubljančane nova alpska tekma čaka v soboto v Feldkirchu. V četrtek bodo na Bledu odigrali drugo četrtfinalno tekmo državnega prvenstva.

Olimpija pripeljala Kanadčana Iz HK SŽ Olimpija so sporočili, da bodo napad okrepili s Kanadčanom Francisom Beauvillierjem. 27-letnik je v lanski sezoni igral za madžarski DVTK Jegesmedvék, ki ga je nekaj mesecev treniral Marcel Rodman, zanj pa igral David Rodman. Za moštvo, ki nastopa v slovaški Extraligi, je na 51 tekmah vknjižil 44 točk in bil z 18 goli najboljši strelec ekipe. Pred slovaško izkušnjo je služboval v britanski EIHL, pred tem pa na 60 tekmah spoznal tudi American Hockey League. Beauvillier, ki ga je leta 2012 kot 174 na naboru izbral klub Florida Panthers, a v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu ni nikoli igral, pri Olimpiji ostaja do konca sezone z možnostjo podaljšanja. "Ostajamo zvesti ciljem, ki smo si jih zadali, in sicer osvojitev naslovov ter vključitev v tekmovanje v višjem rangu. Prepričan sem, da bo Francis v ekipo vnesel novo energijo in zagon, saj gre za zelo dobrega igralca," je prihod Kanadčana, ki se bo ekipi pridružil predvidoma konec tega tedna, pozdravil predsednik ljubljanskega kluba Miha Butara.

Alpska liga, 12. januar HDD Sij Acroni Jesenice : EC KAC II 6:4 (2:2, 0:1, 4:1)

Jezovšek 10., 41. (PP2), Rajsar 15., Širovnik 50., Svetina (PP1), Sodja 60. (EN); Unterluhhauer 3., Pirmann 9. (PP1), Witting 33. (PP1), Wurschl 49.



Fassa : HK SŽ Olimpija 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Iori 13., Mizzi 36.; Sever 11., Štebih 15., 40., Pulli 33, Mušič 59. (EN)



Lustenau : Kitzbühel 7:3



Feldkirch : Red Bull Salzburg II 4:3 -podaljšek

Cortina - Asiago



PP1-zadetek z igralcem več

PP2-zadetek z dvema igralcema več

EN- zadetek v prazen gol

Lestvica 1. Pustertal 22 tekem – 44 točk

2. HK SŽ Olimpija 20 – 42

3. Lustenau 21 – 32

4. Feldkirch 19 – 31

5. Asiago 20 – 31

6. Red Bull Juniors 19 – 30

7. Bregenzerwald 20 – 28

8. HDD Sij Acroni Jesenice 15 – 26

9. Cortina 19 – 25

10. Ritten 21 – 22

11. Fassa 18 – 20

12. Gardena 21 – 20

13. Vipiteno 22 – 17

14. Kitzbühel 21 – 16

15. EC KAC II 16 – 10

16. Steel Wings Linz 18 – 2

