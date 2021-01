Mladi Jeseničani presenetili Triglavane, do prednosti tudi Založani

Hokejisti HD Hidria Jesenice so na prvi četrtfinalni tekmi z 2:1 strli HK Triglav Kranj, člani HK Slavija Junior so s 6:4 ugnali HDK Maribor. Do četrtfinalne prednosti je pred dnevi prišel tudi HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice pa so si že v ponedeljek kot prvi zagotovili polfinalno vstopnico državnega prvenstva .

Medtem ko so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice že opravili s četrtfinalnim nasprotnikom – HK True Celje so dvakrat visoko odpravili –, so oklepniki HK Triglav Kranj in HD Hidria Jesenice šele danes odprli končnico.

Triglavani so po rednem delu zasedali tretje mesto, mlada jeseniška zasedba pa šesto. Na uvodnem srečanju v Kranju so do zmage in četrtfinalne prednosti z 2:1 prišli Jeseničani. Če bodo v soboto na domačem ledu še enkrat ukanili Kranjčane, se bodo presenetljivo uvrstili v polfinale, v primeru izenačenja na 1:1 v zmagah pa bo polfinalist znan po tretji tekmi.

Slavija strla Mariborčane

Zanimivo je bilo tudi v Tivoliju med četrtim in petim moštvom rednega dela HK Slavija Junior in HDK Maribor. Založani so sicer v 30. minuti povedli s 3:0, a je Mariborčanom še pred drugim odmorom uspelo izenačiti in napovedati hud boj v zadnjem delu. V tem je Slavija znova ušla, in to na 5:3, Štajerci so še znižali na 5:4, a je Založanom uspelo zadržati vodstvo. Do četrtfinalne prednosti so prišli z zmago s 6:4.

Drugo tekmo bosta moštvi igrali v četrtek v Mariboru, takrat bo HK SŽ Olimpija na Bledu znova potrjevala vlogo favorita.

Polfinalne tekme (na dve zmagi) so predvidene 26., 28. in 30. januarja.

Četrtfinale DP: Prve tekme nedelja, 10. januar

HK SŽ Olimpija : MK Bled 8:1 (4:0, 2:0, 2:1) /1:0/ torek, 12. januar

HK Triglav Kranj : HD Hidria Jesenice 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) /0:1/

HK Slavija Junior : HDK Maribor 6:4 (1:0, 2:3, 3:1) /1:0/ ponedeljek, 4. januar

HDD Sij Acroni Jesenice : HK TRUE Celje 14:0 (4:0, 7:0, 3:0) /1:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na dve zmagi Druge tekme ponedeljek, 11. januar

HK TRUE Celje : HDD Sij Acroni Jesenice 4:11 /0:2/ četrtek, 14. januar

HKMK Bled – HK SŽ Olimpija

HDK Maribor – HK Slavija Junior



Sobota, 16. januar

HD Hidria Jesenice – HK Triglav Kranj Tretje tekme (v primeru 1:1 v zmagah) torek, 19. januar

HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice

HK Slavija Junior – HDK Maribor sreda, 20. januar

HK SŽ Olimpija – HKMK Bled



*v polfinale napreduje ekipa, ki prva zmaga dvakrat, polfinalne tekme bodo 26., 28. in 30. januarja

