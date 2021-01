Jeseničani v Celje po polfinale, Olimpija preizkuša nova obraza

Pričakovati je, da bomo danes dobili prvega polfinalista državnega prvenstva. Če v Celju ne bo presenečenja, si bodo napredovanje med štiri kot prvi zagotovili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice. Na prvem obračunu so nasprotnika odpravili s 14:0.

V drugem paru so hokejisti HK SŽ Olimpija na prvi tekmi pričakovano premagali HKMK Bled (8:1), preostala para (HK Triglav Kranj – HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior – HDK Maribor) bosta prvo tekmo odigrala v torek. Druge sledijo v četrtek, morebitne tretje pa prihodnji teden.

Polfinale bodo prav tako igrali na dve zmagi, predvideni datumi polfinalnih tekem so 26., 28. in 30. januar.

Olimpijini preizkusi

Pri HK SŽ Olimpija, pri katerem so se pretekli teden za sodelovanje zahvalili trojici Jure Sotlar, David Planko, Janez Orehek, do konca sezone pa podpisali pogodbo s finskim branilcem Juusom Pullijem, so na enomesečni preizkus pripeljali 19-letnega napadalca Erika Mežnarja in 24-letnega srbskega branilca Stefana Boškovića. Mežnar se je od sezone 2014/15 kalil na Češkem, v tej sezoni je z Mlado Boleslav igral v tekmovanju do 20 let (11 tekem, dva zadetka, štiri asistence), Bošković je zadnjih pet let preživel čez lužo, v zadnji sezoni je bil del tekmovanja ACHA II, ki združuje moštva številnih univerz.