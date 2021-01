Olimpija prvič z novo okrepitvijo

Hokejisti HK SŽ Olimpija, med katerimi je bilo v zadnjih dneh kar nekaj kadrovskih sprememb - oditi so morali Jure Sotlar, David Planko in Janez Orehek, klubu pa se je pridružil finski branilec Juuso Pulli, ki je v petek že treniral z zeleno-belimi in bo, kot so zapisali na družbenim omrežjih, v soboto odigral prvo tekmo -, so v sredo zanesljivo odpravili Gardeno (5:0).

V soboto pa pričakujejo Bregenzerwald. Ta je po slabšem začetku in seriji porazov zaigral bolje, na zadnjih devetih tekmah je le enkrat izgubil, tako da pred večernim gostovanjem na Koroškem zaseda šesto mesto. V primeru zmage bo v Tivoli pripotoval kot tretja ekipa tekmovanja. Olimpija je druga.

Jeseničani gostijo Vipiteno. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Oklepniki HDD Sij Acroni Jesenice so se v sredo po mesecu dni vrnili v alpski tekmovalni ritem in z 0:3 izgubili pri Asiagu. Tokrat se bodo doma udarili z Vipitenom, ki mu v tej sezoni ne gre. Trenutno je 13., Jeseničani zasedajo deveto mesto.

Olimpija bo po sobotni tekmi že v nedeljo znova v akciji, igrala bo prvo tekmo četrtfinala slovenskega državnega prvenstva proti Bledu, nov obračun Alpske lige pa jo čaka v torek pri Fassi. Jeseničani se bodo v ponedeljek odpravili v Celje po polfinalno vstopnico, prvo tekmo so namreč zanesljivo dobili. V torek bodo gostili "alpskega" tekmeca, drugo ekipo Celovca.

Alpska liga Petek, 8. januar

KAC II - Bregenzerwald Sobota, 9. januar

17.30 HK SŽ Olimpija - Bregenzerwald

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice - Vipiteno

Steel Wings Linz - Pustertal

Gardena - Lustenau

Asiago - Feldkirch

Kitzbühel - Cortina

Ritten - Red Bull Salzburg II

Lestvica 1. Pustertal 21 tekem – 41 točk

2. HK SŽ Olimpija 18 – 36 točk

3. Red Bull Juniors 17 – 29

4. Feldkirch 17 - 29

5. Asiago 19 - 28

6. Bregenzerwald 18 – 28

7. Lustenau 19 - 26

8. Cortina 18 – 22

9. HDD Sij Acroni Jesenice 13 – 20

10. Fassa 17 – 20

11. Gardena 20 – 20

12. Ritten 20 - 19

13. Vipiteno 21 – 17

14. Kitzbühel 19 – 16

15. EC KAC II 14 – 7

16. Steel Wings Linz 17 – 2

