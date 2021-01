Pri HK SŽ Olimpija so se zahvalili trem igralcem: Juretu Sotlarju, Janezu Orehku in Davidu Planku.

Foto: Eva Brili Grebenar

Iz HK SŽ Olimpija so dva dni po porazu na derbiju proti HDD Sij Acroni Jesenice sporočili, da so se razšli s tremi igralci. Klub zapuščajo napadalca Jure Sotlar in Janez Orehek ter branilec David Planko.

Vodstvo HK SŽ Olimpija se je po štirih mesecih nove sezone za sodelovanje zahvalilo trem igralcem, napadalcema Juretu Sotlarju in Janezu Orehku ter branilcu Davidu Planku. Vsi trije so pred novim tekmovalnim obdobjem podpisali sodelovanje za dve sezoni, do konca 2021/22.

Prišel kot velika okrepitev, a tudi hitro moral oditi

Orehek in Planko sta dres zmajev nosila že v zadnjih letih in v njem osvojila trojno krono, otrok Olimpije Sotlar pa se je tik pred sezono po štirih letih vrnil v domači Tivoli. Veljal je za večjo okrepitev zeleno-belega tabora, v katerega je prišel kot drugi alpski podajalec in peti po točkah lanske sezone (44 tekem, 81 točk - 22 zadetkov, 59 podaj), a se je njegovo sodelovanje z zmaji hitro končalo.

"Jure Sotlar je za nas velika okrepitev in zelo sem zadovoljen, da postaja del ekipe. Še bolj me veseli, da se kot otrok Olimpije in igralec, ki je v svoji karieri že veliko dosegel, vrača domov v svoj matični klub. Sestavljamo zgodbo, ki je dolgoročna, in brez težav preskakujemo ovire, ki so nam na poti. Verjamem, da so pred nami uspešni časi in da bomo tudi z Juretovo pomočjo dosegli veliko," je prihod Stolarja spomladi komentiral predsednik kluba Miha Butara, ki se tokrat na naš klic ni odzval. Jure Sotlar je veljal za veliko, dolgoročno okrepitev. Za zdaj še ne želi komentirati razhoda. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Sotlar za zdaj še brez komentarja

Klub, ki se je sredi septembra zaradi nedoseženega cilja (ostali so brez pokalne lovorike) razšel s trenerjem Ivom Janom, v skopem sporočilu za javnost ni obrazložil, zakaj so se razšli s trojico.

Za komentar smo poklicali Sotlarja, ki pravi: "Olimpijino sporočilo drži, a za zdaj tega še ne bom komentiral." V tekočem tekmovalnem obdobju je na 11 tekmah Alpske lige vknjižil tri zadetke in devet podaj, v državnem prvenstvu pa odigral deset obračunov in v statistiko vpisal sedem golov in 12 podaj.

Sotlar je pred vrnitvijo v Ljubljano za Olimpijo, takrat še za drugi pravni subjekt - HDD Olimpija, zadnjič igral v sezoni 2015/16, ko so ga klavrne razmere v kolektivu pripeljale do točke, ko je bil pripravljen drsalke obesiti na klin, a je nato kariero nadaljeval na Jesenicah.

Glavni trener Olimpije Gregor Polončič je po bledi sobotni predstavi znova dejal, da se morajo pogledati v ogledalo. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Olimpija, ki je pred sezono okrepila ekipo tudi z nekaterimi reprezentanti in napovedala, da gre po tri lovorike, prvega, pokalnega cilja ni izpolnila. Pokalni prvaki so postali Jeseničani.

Redni del državnega prvenstva je kljub sobotnemu porazu na derbiju, na katerem je prikazala bledo predstavo, končala na prvem mestu. V četrtfinalu, začela ga bo 10. januarja, se bo pomerila z Bledom.

V Alpski ligi je trenutno druga. Vodilni Pustertal ima na računu tri točke, pa tudi dve tekmi več.