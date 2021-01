Večna hokejska tekmeca z Jesenic in iz Ljubljane sta se v soboto na Gorenjskem pomerila še šestič v tej sezoni (oziroma pripravah nanjo). Še tretjič so tesno zmagali železarji. Podobno kot v polfinalu pokala, po katerem je Olimpija zamenjala trenerja, so tudi tokrat zmagali po kazenskih strelih.

"Malo se nam je poznalo, da smo bili dolgo brez ritma, da že dolgo nismo imeli resne tekme, saj smo vstopili "na počasi", naše reakcije so bile prepočasne, Olimpija je do konca prve tretjine dobivala duele. Z drugo tretjino ne moremo biti zadovoljni, naredili smo preveč napak. V slačilnici smo si rekli, da je treba spustiti ročno in se ne ustrašiti tega, kaj se bo zgodilo, če bomo naredili napako. Nato pa tretja tretjina, v kateri smo bili zelo močni na ploščku. Tudi če smo naredili napako, smo popravili, dominirali smo, plošček smo imeli v posesti, tudi power-play je bil dober, čeprav nismo bili nagrajeni," je oceno srečanja v klubski mikrofon podal glavni trener Jesenic Mitja Šivic.

Trener Jesenic Mitja Šivic je bil zadovoljen predvsem s prikazanim v tretji tretjini. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če bodo igrali kot v zadnji tretjini, se bodo vrnili kot zmagovalci

Kot pravi, so iz derbija odnesli veliko: "Če pogledam celotno tekmo, smo se iz nje veliko naučili. Iz druge tretjine to, kako ne smemo igrati, in iz tretje to, kako je treba igrati."

Olimpija si je že pred derbijem zagotovila prvo mesto rednega dela državnega prvenstva, železarji pa drugo. Prvo tekmo četrtfinala domačega prvenstva bodo odigrali že v ponedeljek, ko bodo gostili HK True Celje in upravičevali vlogo favorita. V sredo jih nato čaka obračun Alpske lige, v kateri so zaradi več prestavitev zadnjič igrali 6. decembra.

"Zmaga na derbiju je vsekakor pomembna. Vemo, kaj Olimpija pomeni, kaj mi pomenimo. Gremo tekmo po tekmo. Najprej Celje, nato v Asiago, kjer bo težko. A če bomo pravi, kot smo bili v zadnji tretjini, bomo nazaj prišli kot zmagovalci," je proti novemu tednu optimistično pogledal Šivic.

Trener Olimpije Gregor Polončič ni skrival jeze in razočaranja nad pristopom svojih varovancev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Polončič: To je bil polom

V zeleno-belem taboru povsem drugačna zgodba. Tudi tokrat je bilo več želje videti pri Jeseničanih, za katere se zdi, da v derbije vstopajo s precej večjo motivacijo kot tekmec.

"Na derbiju mora biti prisoten ekstremno močen naboj, to se mora videti na ledu. Mi smo imeli en procentni naboj. Jeseničani so si zaslužili zmago, ker so si želeli, ker so dobivali duele, ker so z bulija dobivali ploščke, mi smo pa gledali in bili v gledališču, namesto da bi igrali hokej. Mislili smo, da bomo prišli in zmagali. Tudi če točke niso tako pomembne, če tekma nima vpliva na prvo mesto, bi morali borbati. Potem lahko tudi izgubiš, a pomembno je, da daš vse od sebe in da greš lahko z dvignjeno glavo z ledu, to pa je bil polom," po porazu jeze ni skrival glavni trener Gregor Polončič.

"Imena ne igrajo"

Močno razočaran nad pristopom svoje ekipe, ki je na papirju kakovostnejša od Jesenice. "Imena ne igrajo. Ime je le zapisano na dresu, a ta številka, ta priimek mora vsako menjavo dati vse od sebe, vsak trenutek mora delati za dobro ekipe. Mislim, da se moramo vsi skupaj pogledati v ogledalo, ker če ti derbi ne da dovolj velikega naboja, da premagaš Jesenice, potem ne vem, kje smo," je bil razočaran Polončič. "Mislim, da se moramo vsi skupaj pogledati v ogledalo, ker če ti derbi ne da dovolj velikega naboja, da premagaš Jesenice, potem ne vem, kje smo." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Njegovi varovanci se bodo v četrtfinalu državnega prvenstva pomerili z ekipo Bleda, prvo srečanje bodo odigrali 10. januarja. V Alpski ligi bi morali danes gostiti Lustenau, a je srečanje zaradi težav s koronavirusom v avstrijskem kolektivu prestavljeno, tako da jih nova alpska tekma čaka v sredo pri Gardeni.