Mariborčani ugnali Jeseničane, Celjani pa Bled

Na uvodnih tekmah državnega prvenstva v tem tednu so hokejisti HDK Maribor v boju za peto mesto s 5:3 premagali mlade železarje, HD Hidria Jesenice in s tem potrdili cilj, da se v četrtfinalu izognejo prvima dvema ekipama - HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Člani HK True Celje so s 6:3 ugnali Bled.