Slabe novice iz tabora železarjev, ki so se od 2020 poslovili z zmago

Na sobotni tekmi državnega hokejskega prvenstva so člani HDD Sij Acroni Jesenice po zaostanku z 1:2 v drugi tretjini dosegli šest zadetkov in s 7:2 premagali "mlajše železarje" HD Hidria Jesenice. Ob tem iz tabora HDD Sij Acroni Jesenice prihaja informacija, da si je kapetan Andrej Tavželj zlomil podlahtnico, tako da bo z ledenih ploskev odsoten vsaj dobra dva meseca.

Pri HDD Sij Acroni Jesenice bodo lep čas pogrešali kapetana Andreja Tavžlja. Izkušeni branilec je na treningu prejel plošček v roko in ob tem utrpel zlom podlahtnice. Tavželj je že uspešno prestal operacijo, poškodba pa ga bo od ledenih ploskev oddaljila za vsaj dobra dva meseca, so zapisali na uradni spletni strani gorenjskega kolektiva, ki je bil že na začetku sezone prav na branilskih mestih najbolj podhranjen.

Med prestopnim rokom je v četi glavnega trenerja Mitje Šivica prišlo do nekaterih sprememb. Železarjem se je do konca sezone priključil stari znanec rdečega dresa, 20-letni vratar Žiga Kogovšek, ki je bil njihov član že v zadnjih treh sezonah. Registrirali so tudi 17-letnega Lana Matijo Jana. Ta bo za HDD Sij Acroni Jesenice do konca sezone nastopal v Alpski hokejski ligi, v državnem prvenstvu in ligi IHL pa bo po informacijah kluba igral za ekipo Celja. Jan je sezono sicer začel v Ljubljani, pri HK SŽ Olimpija, a se, tako kot oče Ivo, ki je bil kratek čas glavni trener, od nje poslovil.

Ahmet Jakupovič bo po novem za železarje igral tudi v državnem prvenstvu, Maj Tavčar, Žan Primožič in Maks Perčič pa bodo v dresu HD Hidria Jesenice nabirali dodatne minute v ligi IHL. Po slabem mesecu dni se je od Jeseničanov poslovil Matic Török, ki se je vrnil na Finsko.

Državno prvenstvo Sobota, 26. december

HD Hidria Jesenice : HDD Sij Acroni Jesenice 2:7 (2:1, 0:6, 0:0) Lestvica DP

Preberite še: