Mariborčani po preobratu do zmage, Robar se je vrnil med igralce

Na edini nedeljski tekmi hokejskega državnega prvenstva so člani HDK Maribor po popolnem preobratu v zadnji tretjini, v kateri so zadeli petkrat, s 6:3 premagali HK Slavija Junior. Za Štajerce je zaigral tudi nekdanji slovenski reprezentant Mitja Robar, ki je zadnjo uradno tekmo odigral v sezoni 2018/19, ko je bil še član Medveščaka.

Založani so v Mariboru dvakrat vodili z dvema zadetkoma, v zadnjo tretjino so krenili pri rezultatu 1:3, a nato je sledil preobrat domačih. Ti so petkrat zatresli mrežo gostov, en zadetek so med drugim dosegli iz kazenskega strela, enega pa, ko je Slavija poskušala brez vratarja.

Znova je igralski tekmovalni ritem okusil Mitja Robar, ki se je v zadnjem času posvetil agentskemu delu. Lani je postal predsednik HDK Maribor, v tej sezoni je opravljal tudi vlogo trenerja lisjakov, zdaj pa jim pomaga še kot igralec.

Mariborčani so peti, Založani pa na lestvici zasedajo četrto mesto.

Državno prvenstvo Nedelja, 20. december

HDK Maribor : HK Slavija Junior 6:3 (0:1, 1:2, 5:0)

HK True Celje - HK SŽ Olimpija? Lestvica DP

Preberite še: