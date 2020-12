Zmaji po dveh zaostankih povsem prerešetali avstrijsko mrežo

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se vrnili v tekmovalni ritem Alpske lige. Po dveh alpskih porazih proti Pustertalu so gostili Kitzbühel, ki je v Tivoliju dvakrat vodil, a zmaji so obakrat odgovorili z izenačenjem, v drugem delu obračuna pa nato povsem prerešetali mrežo gostov in zmagali z 9:2. Ljubljančani bodo novo tekmo Alpske lige igrali v soboto, ko bo v Tivoliju gostovala Cortina. Člani HDD Sij Acroni Jesenice bi morali v nedeljo gostiti Feldkirch, a je tekma zaradi težav z novim koronavirusom v avstrijskem taboru prestavljena na poznejši termin.

Olimpija je v Tivoliju pričakala avstrijskega tekmeca s sredine lestvice Kitzbühel, ki je ob koncu prve tretjine ob številčni prednosti povedel, a so zmaji še pred odhodom na prvi odmor izenačili, potem ko se je plošček od Jana Drozga odbil za hrbet gostujočega vratarja Dominika Franka. Prav ta je v nadaljevanju z nekaj odličnimi obrambami preprečil, da bi zmaji že na začetku drugega dela prvič povedli, in držal soigralce v igri.

Avstrijci so nato v 25. minuti še drugič ugnali Tilna Spreitzerja, a je Gal Koren še pred polovico igralnega časa priigral drugo izenačenje. Nato pa je sledil strelski šov Ljubljančanov, ki so v drugi polovici kar sedemkrat zatresli mrežo gostov. Ob drugem odmoru je na semaforju pisalo 6:2, ob koncu tekme pa 9:2, dosegli so tudi dva zadetka iz power-playa, ki jim v zadnjem času ni stekel.

Med strelce so se na koncu po dvakrat vpisali Drozg, Koren in Tadej Čimžar, po enkrat so zadeli Jure Sotlar, Anže Ropret in Žiga Pance.

Novo alpsko tekmo bodo tretji Ljubljančani (pred njimi sta z več tekmami Salzburg in Pustertal) odigrali v soboto, ko bodo gostili Cortino.



Alpska liga Torek, 15. december

Steel Wings Linz : Bregenzerwald 2:7

Cortina : Asiago 1:1 /6:5/ //rezultat prve tekme Četrtek, 17. december

HK SŽ Olimpija : Kitzbühel 9:2 (1:1, 5:1, 3:0)

Drozg 20., 53. (PP1), Koren 29., 46., Čimžar 32., 37. (PP1), Sotlar 35., Ropret 38., Pance 45.; Bolterle 20. (PP1), Wernerson 25.



Fassa : Ritten 3:4

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 17 tekem – 29 točk

2. Pustertal 15 – 26

3. HK SŽ Olimpija 13 – 24

4. HDD Sij Acroni Jesenice 12 – 20

5. Lustenau 15 – 20

6. Asiago 14 – 19

7. Bregenzerwald 14 – 19

8. Feldkirch 12 – 17

9. Cortina 13 - 15

10. Kitzbühel 14 – 15

11. Gardena 15 – 14

12. Ritten 13 - 14

13. Fassa 13 - 13

14. Vipiteno 14 – 10

15. EC KAC II 12 – 4

16. Steel Wings Linz 16 – 2

Preberite še: