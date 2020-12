Olimpija v zadnjih minutah strla odpor večnih tekmecev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljančani so z zadetkoma ob koncu strli Jeseničane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na domačem ledu v okviru državnega prvenstva z 2:0 premagali večnega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice. Oba zadetka so zmaji dosegli v zadnjih šestih minutah srečanja. Prvega po smoli nasprotnikovega vratarja Žana Usa, drugega pa v prazen gol. Tilen Spreitzer je zaustavil vseh 23 strelov železarjev.

Po dobrih dveh mesecih sta se večna tekmeca srečala še petič v tej sezoni, prvič v sklopu državnega prvenstva. Tekma bi morala biti na sporedu že konec novembra, a se je zaradi prestavitev v Alpski ligi, ki jih je narekoval covid-19, spremenil tudi koledar domačega prvenstva. V tem so Ljubljančani po desetih tekmah pri maksimalnih 30 točkah, Jeseničani so odigrali osem tekem in dvakrat izgubili - ob Olimpiji še nepričakovano proti Triglavu.

Na prvih štirih derbijih so dvakrat zmagali železarji (Poletna liga in polfinale Pokala Slovenije), enkrat Olimpija (Alpska liga), enkrat pa sta ekipi remizirali (Alpska liga).

Mreža se je zatresla šele v zadnjih minutah

Danes se, tako kot na pokalnem obračunu v dvorani Tivoli, mreži dolgo nista zatresli. Tako Tilen Spreitzer pri domačih kot Žan Us pri gostih sta bila zanesljiva, strelci pa neučinkoviti, tudi ob nekaj priložnostih z igralcem več. V prvi tretjini so imeli gostje tudi prednost 5-3, a je niso izkoristili, nevarno pa so bili nato tudi ob koncu drugega dela, a priložnosti ni izkoristil Žan Jezovšek.

Odločitev je nato padla šele v 54. minuti, potem ko je tudi v zadnji tretjini dolgo kazalo, da golov ne bo. Domači niso izkoristili dveh številčnih prednosti, je pa nato po napaki jeseniške obrambe in smoli Usa plošček končal za njegovim hrbtom. Po zadetek se je podpisal Gal Koren. Jeseničani so nato tvegali brez vratarja, a je minuto in pol pred koncem Anže Ropret zadel nebranjena vrata in potrdil ljubljansko zmago.

Olimpija tako po desetih tekmah državnega prvenstva ostaja neporažena, za Jeseničane pa je to drugi poraz.

"Skozi vso tekmo smo se res borili. Oba vratarja sta res dobro oddelala tekmo, na koncu smo imeli srečo, dosegli zadetek, mislim, da smo si oba zaslužili, in zmagali," je po zmagi dejal Koren. Foto: Anže Malovrh/STA

"Skozi vso tekmo smo se res borili. Oba vratarja sta res dobro oddelala tekmo, na koncu smo imeli srečo, dosegli zadetek, mislim, da smo si oba zaslužili, in zmagali," je po zmagi dejal Koren. Razočaran je bil v pogovoru za Hokej TV na drugi strani kapetan Andrej Tavželj, ki je bil tudi tokrat soigralci povsem blizu vsaj točki: "Odločili smo se, da bomo na začetku malo čakali Olimpijo, glede na to, da je dobra, tako ekipno kot individualno, in na ta način čakali na svoje priložnosti. Na žalost na koncu ničla, je pa to bila tekma, na kateri je odločila ena napaka. Danes smo bili žal mi tisti, ki smo potegnili kratko. Usu ne sme biti nič žal, z nič zadetki ne moreš zmagati. Že prej bi morali postaviti stvari na svoje mesto."

Mladina na Jesenicah Jeseničani imajo v svoji vrsti nekaj novih obrazov. Moštvu sta se priključila 16-letni štajerski branilec Maks Perčič in 17-letni napadalec Matic Török, ki igrata v tujini, a sta zaradi položaja, povezanega z novim koronavirusom, trenutno v Sloveniji. Maks bo z železarji ostal do konca sezone, Matic pa se vrača na Finsko v začetku januarja. Z ekipo trenira tudi 17-letni Lan Matija Jan. Ta je sezono začel pri HK SŽ Olimpija pod taktirko očeta Iva Jana, ki se je moral hitro posloviti z mesta glavnega trenerja. Njegov status v ekipi bodo Jeseničani urejali med prestopnim rokom (med 21. in 23. decembrom).

Naslednji derbi v začetku novega leta

Drugi prestavljeni derbi državnega prvenstva bo 2. januarja 2021 na Jesenicah, v Alpski ligi pa se bosta tekmeca srečala 2. marca 2021 v Ljubljani in 9. marca 2021 na Jesenicah.

Državno prvenstvo Sobota, 12. december

HK SŽ Olimpija : HDD Sij Acroni Jesenice 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Koren 54., Ropret 59. (EN)



EN- zadetek v prazen gol



HK Triglav Kranj - HDK Maribor



Lestvica DP

