Us zaklenil in se s kolegi veselil zmage

Hokejisti HDD Sij Acroni so se po petkovem porazu v Dornbirnu znova odpravili na Predarlsko. Tokrat so bili uspešni, Lustenau so v končnici obračuna premagali s 3:0. Žan Us je zaustavil vseh 33 strelov domačinov, mrežo gostiteljev pa sta zatresla Jaka Sodja in dvakrat Patrik Rajsar.

Jeseničani so po dveh zaporednih porazih (v DP proti Triglavu in v Alpski ligi proti Bregenzerwaldu) v tem tednu končali točkovno sušo. Na gostovanju pri Lustenauu, že drugem precej oddaljenem v dveh dneh, so slavili s 3:0. Uvodna tretjina je minila brez zadetka, ki so mu bili Avstrijci blizu v 19. minuti, a jim je veselje preprečil okvir vrat. Ko je že kazalo, da tudi v drugem delu ne bo zadetka, so Jeseničani pet sekund pred odmorom ob igralcu več povedli. Po strelu Andreja Tavžlja je plošček v gol uspešno preusmeril Jaka Sodja.

Rezultat je vztrajal vse do pet minut pred koncem rednega dela, ko je v zadnjem času strelsko razpoloženi Patrik Rajsar zvišal na 2:0, manj kot minuto zatem pa kaznoval napako domačih in postavil končnih 3:0. Odlično je svoje delo med vratnicama opravil Žan Us, zaustavil je vseh 33 strelov avstrijske ekipe, Jeseničani so sprožili 35 strelov.

Us: Treba je vztrajati do konca Žan Us je zaustavil vse strele domačih. Foto: Sportida

"Vedeli smo, da bo težka tekma. Lustenau je dober nasprotnik, ima kakovostne igralce, ampak mislim, da smo se dobro pripravili in se držali načrta. Igrali smo disciplinirano. Ni nas zmedel tisti poraz v Bregenzerwaldu, saj so imeli oni takrat tudi veliko, veliko sreče, da so dosegli zadetke. Mislim, da smo danes pokazali spet tisti naš karakter, da moramo samo mleti šestdeset minut in se nam vse obrestuje in povrne. Tudi, če do petdesete minute igramo 0:0, se na koncu lahko vse obrne. Samo vztrajati moramo in mleti do konca," je po zmagi za klubsko spletno stran dejal Us.

V soboto derbi v Tivoliju

Železarji so po novi zmagi znova tretji. Naslednja tekma Alpske lige jih čaka šele čez dva tedna, ko bo na Gorenjskem gostoval Feldkirch.

Še prej pa bo vroče v slovenskem državnem prvenstvu, v soboto bodo gostovali pri večnem tekmecu Olimpiji.

Alpska liga, nedelja, 6. december



Lustenau : HDD Sij Acroni Jesenice 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Sodja 40. (PP1), P. Rajsar 55., 56.

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 17 tekem – 29 točk

2. HK SŽ Olimpija 12 – 21

3. HDD Sij Acroni Jesenice 12 – 20

4. Pustertal 13 – 20

5. Feldkirch 11 – 17

6. Lustenau 14 – 17

7. Kitzbühel 12 – 15

8. Asiago 11 – 14

9. Gardena 13 – 14

10. Bregenzerwald 12 – 13

11. Cortina 11 – 12

12. Fassa 11 – 12

13. Vipiteno 12 – 10

14. Ritten 10 – 5

15. EC KAC II 12 – 4

16. Steel Wings Linz 15 – 2

