Jeseničani povedli, na koncu pa ostali praznih rok

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na gostovanju pri Bregenzerwaldu lovili deveto zaporedno zmago v tekmovanju, a na Predarlskem, kjer je blestel vratar domačih Felix Beck, ostali praznih rok. Izgubili so z 1:4. Naslednja tekma jih čaka v nedeljo pri Lustenauu.

Jeseničani so na gostovanju lovili deveto zaporedno zmago v Alpski ligi, v kateri zasedajo tretje mesto, a je Bregenzerwald končal njihov zmagoviti niz. Ekipi sta se srečali že pred dvema tednoma, ko so se Avstrijci v Podmežakli dobro upirali železarjem, tako da so ti do zmage prišli šele po kazenskih strelih.

Varovanci Mitje Šivica so povedli v 10. minuti, ko je razpoloženega Felixa Becka premagal Patrik Rajsar. Na koncu je bil edini hokejist Jesenic, ki mu je uspelo ukaniti 19-letnega avstrijskega čuvaja mreže. Ta je zaustavil 37 strelov gorenjske ekipe, na drugi strani pa so domačini streljali 26-krat in štirikrat pospravili plošček za hrbet Žana Usa. Že v prvi tretjini so priredili preobrat in povedli, v drugi pa dodali še dva gola. Dvakrat so zadeli ob številčni prednosti, medtem ko železarjem ni uspelo izkoristiti nobenega od treh power-playjev, dva so imeli povsem ob koncu tekme.

"Tako kot na tekmi na Jesenicah, so se tudi danes domači pokazali kot zelo disciplinirano moštvo. Igrali so zelo pametno. Mi smo imeli navidezno pobudo, veliko več smo bili pri ploščku, napadali smo, oni pa so izkoristili svoje najmočnejše orožje, to je powerplay, kjer so zadeli dvakrat. Nekaj je bilo tudi srečnih odbitkov, ki nam niso šli na roko. Kljub temu, da smo veliko poskušali, nismo našli gola priključka skozi celotno tekmo in na žalost nismo mogli premagati ekipe, ki je na svojem terenu za zdaj še nepremagana," je misli po porazu za klubsko stran strnil kapetan Andrej Tavželj.

V nedeljo pri Lusteanuu

V nedeljo železarje čaka še eno gostovanje na Predarlskem, ustavili se bodo pri Lusteanuu, ki so ga pred dnevi doma premagali s 6:3. V soboto bo na delu tudi drugi slovenski predstavnik v tem tekmovanju, HK SŽ Olimpija bo gostoval pri Pustertalu, ki je Ljubljančanom ta teden zadal prvi poraz v tekmovanju.

Alpska liga Četrtek, 3. december

Steel Wings Linz II : Kitzbühel 2:4

Red Bull Juniors : EC KAC II 3:2

Cortina : Ritten 2:1* -v podaljšku Petek, 4. december

Bregenzerwald : HDD Sij Acroni Jesenice 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Metzler 14, Schlögl 18. (PP1), Lipsbergs 30. (PP1), Fässler 34.; P. Rajsar 10.

Lestvica Alpske lige 1. Red Bull Juniors 17 tekem – 29 točk

2. HK SŽ Olimpija 11 – 21

3. HDD Sij Acroni Jesenice 11 – 17

4. Pustertal 12 – 17

5. Kitzbühel 12 – 15

6. Feldkirch 10 - 14

7. Lustenau 12 – 14

8. Gardena 12 - 13

9. Bregenzerwald 12 – 13

10. Asiago 10 - 12

11. Fassa 11 – 12

12. Cortina 11 - 12

13. Vipiteno 12 – 10

14. Ritten 10 – 5

15. EC KAC II 11 – 4

16. Steel Wings Linz 14 – 2

